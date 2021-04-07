Сохранять красоту и здоровье кожи рук поможет крем, который легко приготовить в домашних условиях из натуральных ингредиентов. Преимущество домашней косметики в том, что вы всегда уверены в полезности ингредиентов, можете корректировать состав, в зависимости от индивидуальных потребностей, и хранить продукты в удобной для использования тюбике или баночке.

Питательный, увлажняющий или антивозрастной крем для рук должен быть в косметические каждой женщины. Особенно действенным средство будет, если вы сделаете его в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь полезными рецептами и бьюти-уловками.

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Домашняя косметика: питательный, увлажняющий и антивозрастной кремы в домашних условиях

Прежде всего следует узнать о питательности и эффективности компонентов, которые будут служить базой для приготовления крема.

Пчелиный воск – чистый и натуральный продукт для создания косметических средств. Если добавить ингредиент к крему, то он будет хорошо увлажнять кожу, не вызывать ощущения жирности, создавать невидимый защитный барьер, который будет удерживать влагу в дерме.

– чистый и натуральный продукт для создания косметических средств. Если добавить ингредиент к крему, то он будет хорошо увлажнять кожу, не вызывать ощущения жирности, создавать невидимый защитный барьер, который будет удерживать влагу в дерме. Глицерин – растительный компонент, который помогает сохранять кожу увлажненной надолго. Также он усиливает действие других ингредиентов.

– растительный компонент, который помогает сохранять кожу увлажненной надолго. Также он усиливает действие других ингредиентов. Косметические масла – служат основой для любого увлажняющего крема. Масло следует выбирать разное, опираясь на желаемый результат. Например, оливковое, миндальное и кокосовое масло хорошо увлажняют кожу, масло ши, чайного дерева и ромашки способствует регенерации дермы.

Рецепт увлажняющего крема для рук

Что вам понадобится?

1 столовая ложка топленого сливочного масла;

0,5 столовой ложки меда;

5-7 капель масла ромашки;

1 чайная ложка экстракта череды.

Перемешивайте все ингредиенты, пока не образуется однородная масса. Затем переместите смесь в тару с плотной крышкой. Таким кремом можно пользоваться сразу после приготовления.

Питательный крем для рук в домашних условиях

Что вам понадобится?

2 столовые ложки сухих листьев ромашки;

100 миллилитров воды;

1 чайная ложка масла чайного дерева;

1 чайная ложка масла жожоба;

3 капли эфирного масла лаванды.

Сначала сухие листья ромашки залейте водой и положите на плиту. Отвар нужно варить на слабом огне 50 – 60 минут. Не забывайте перемешивать смесь в процессе. Затем отцедите отвар ромашки, дайте ему остыть, начинайте добавлять другие ингредиенты. Размешайте смесь и смело наносите на руки.

Антивозрастной крем для рук в домашних условиях

Что вам понадобится?

Цедра 3 лимонов;

50 миллилитров воды;

1 чайная ложка лимонного сока

5 миллилитров глицерина;

20 граммов пчелиного воска.

Разведите цедру лимонов в кипяченой воде. Оставьте смесь для настаивания на ночь. Затем процедите и добавьте в полученную воду другие компоненты. Крем храните в баночке с крышкой, которая будет плотно прилегать.

Важно знать, что натуральные компоненты, из которых готовят домашнюю косметику, не предназначенные для длительного хранения. Старайтесь использовать такой крем до 3 месяцев. А хранить домашние косметические средства следует в темной таре при комнатной температуре и как можно дальше от мест с высокой влажностью.