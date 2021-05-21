Жизель Бюндхен, Джоанна Чек і Пітер Філіпс говорили про красу: неформальне корисне відео Dior

Одна із найбільш впливових моделей сучасності бразилійка Жизель Бюндхен, яка і в 40 вражає своїм привабливим зовнішнім виглядом, зібрала впливових б'юті-інфлюенсерів з усього світу, щоб поговорити про красу, баланс та догляд за шкірою. Зокрема, серед представників індустрії краси є відома косметологиня Джоанна Чек, креативний та імідж-директор Dior Пітер Філіпс.

Діджитал-розмову про красу і догляд за шкірою експерти зі всього світу почали символічно – з дихальної практики. Адже в період пандемії також важливо дбати і про ментальне здоров'я. Жизель зазначила, що дихання – це наймогутніша річ, яка в нас є. Воно допомагає "повернутися до нашого центру".

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Нове відео Dior з б'юті-інфлюенсерами

Окрім Жизель, Джоанни й Пітера у розмові для Dior взяли участь б'юті-журналіст Філіп Пікарді, дерматолог Же Джі, ведуча і продюсерка Shanghai Media Group Лей Чен, модель, стилістка, засновниця sustainable-бренду Sami Miro Vintage Самі Міро й паризька естетистка, косметологиня Софі Карбонарі. Знаменитості й інфлюенсери зустрілися в Zoom. Вони говорили про те, як змінилися погляди на красу й індустрію загалом за останні декілька років.

Експерти погоджуються один з одним, що тепер у фокусі уваги – очі й догляд за ними. Адже через постійне носіння захисної маски макіяж губ частково втратив свою актуальність. Тому б'юті-інфлюенсери поділилися технікою лімфодренажного масажу періорбітальної ділянки та іншими корисними таємницями краси, дієвість яких перевірили на власному досвіді.

Дивіться нове відео Dior зі світовими б'юті-інфлюенсерами: