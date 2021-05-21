Жизель Бюндхен, Джоанна Чек и Питер Филипс говорили о красоте: неформальное полезное видео Dior

Одна из самых влиятельных моделей современности бразильянка Жизель Бюндхен, которая и в 40 поражает своим привлекательным внешним видом, собрала влиятельных бьюти-инфлюэнсеров со всего мира, чтобы поговорить о красоте, балансе и уходе за кожей. В частности, среди представителей индустрии красоты есть известный косметолог Джоанна Чек, креативный и имидж-директор Dior Питер Филипс.

Диджитал-разговор о красоте и уходе за кожей эксперты со всего мира начали символически – с дыхательной практики. Ведь в период пандемии также важно заботиться и о ментальном здоровье. Жизель отметила, что дыхание – это самая мощная вещь, которая у нас есть.

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Новое видео Dior с бьюти-инфлюэнсерами

Кроме Жизель, Джоанны и Питера в разговоре для Dior приняли участие бьюти-журналист Филипп Пикарди, дерматолог Же Джи, ведущая и продюсер Shanghai Media Group Лэй Чен, модель, стилистка, основательница sustainable-бренда Sami Miro Vintage Сами Миро и парижская эстетистка, косметолог Софи Карбонари. Знаменитости и инфлюэнсеры встретились в Zoom. Они говорили о том, как изменились взгляды на красоту и индустрию в целом за последние несколько лет.

Эксперты соглашаются друг с другом, что теперь в фокусе внимания – глаза и уход за ними. Ведь из-за постоянного ношения защитной маски макияж губ частично утратил свою актуальность. Поэтому бьюти-инфлюэнсеры поделились техникой лимфодренажного массажа периорбитального участка и другими полезными тайнами красоты, действенность которых проверили на собственном опыте.

Смотрите новое видео Dior с мировыми бьюти-инфлюэнсерами: