Цієї весни та влітку тренд на яскраві відтінки помад. За допомогою красивого і модного макіяжу губ можна додати своєму образу особливого шарму.

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5 трендових відтінків помади

Між рожевим і червоним: кавуновий фреш, щоб освіжити колір обличчя і додати образу грайливості

Можна обійтись і без макіяжу очей: відтінок маджента на губах

Теплий і світлий червоний для ефекту "зацілованих" губ

Рум'яний персиковий для тих, хто втомився від рожево-червоної гами

Блідий ліловий сподобається прихильницям делікатного і природного мейк-апу