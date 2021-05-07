Цієї весни та влітку тренд на яскраві відтінки помад. За допомогою красивого і модного макіяжу губ можна додати своєму образу особливого шарму.
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5 трендових відтінків помади
Між рожевим і червоним: кавуновий фреш, щоб освіжити колір обличчя і додати образу грайливості
Можна обійтись і без макіяжу очей: відтінок маджента на губах
Теплий і світлий червоний для ефекту "зацілованих" губ
Рум'яний персиковий для тих, хто втомився від рожево-червоної гами
Блідий ліловий сподобається прихильницям делікатного і природного мейк-апу