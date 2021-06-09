Ягодный и фруктовый нейл-арт можно совместить с френчем, создать на нюдовом или прозрачном покрытии, или отважиться на более оригинальный рисунок. Выбирайте вариант, который понравился больше всего и спешите к своему мастеру маникюра.
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