Ягодный и фруктовый нейл-арт можно совместить с френчем, создать на нюдовом или прозрачном покрытии, или отважиться на более оригинальный рисунок. Выбирайте вариант, который понравился больше всего и спешите к своему мастеру маникюра.

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Милые и модные идеи для летнего маникюра 2021

Обольстительная клубничка в интересных сочетаниях

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Яркая вишенка для летнего маникюра

Невероятный нейл-арт с папаей

Персиков много не бывает

Микс летних фруктов

Такой маникюр освежит ваш образ

Аппетитные бананы

 