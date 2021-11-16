Взимку варто плавно переходити від приглушених осінніх тонів до чистих зимових відтінків. Традиційним кольором сніжної пори року є білий. Нейл-арт в білому кольорі представники індустрії краси вважають одним із найбільш класичних варіантів зимового манікюру, який символізує свіжі сніжинки та розкішні розписи морозом на шибках.
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Окрім очевидного френчу, можна експериментувати й з іншим дизайном. Провідні майстри манікюру пропонують звернути увагу на абстракцію, "негативний простір", незвичні візерунки, графіку, мінімалістичні акценти. Перевагою білого кольору є те, що кожна жінка має можливість сміливо спробувати абсолютно все без страху створити ефект "надмірності".
Манікюр з білим лаком: 10 красивих і модних ідей
Найцікавіше приховують деталі / Фото з інстаграму @heluviee
Манікюр, який додає образу розкоші / Фото з інстаграму @heluviee
Настрій першого снігу / Фото з інстаграму @heluviee
Нейл-дизайн у стилі зимового вітру / Фото з інстаграму @thehotblend
Оригінальний френч для зими / Фото з інстаграму @globeautysussex
Переможне поєднання білого і чорного лаку / Фото з інстаграму @thehotblend
Мінімалізм завжди в моді / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Фактурне покриття / Фото з інстаграму @amyle.nails
Анімалістичний принт – у тренді поза сезоном / Фото з інстаграму @heluviee
Золоті сердечка / Фото з інстаграму @thehotblend