Взимку варто плавно переходити від приглушених осінніх тонів до чистих зимових відтінків. Традиційним кольором сніжної пори року є білий. Нейл-арт в білому кольорі представники індустрії краси вважають одним із найбільш класичних варіантів зимового манікюру, який символізує свіжі сніжинки та розкішні розписи морозом на шибках.

До теми Винний, смарагдовий та електрик: 10 найкращих кольорів для осіннього манікюру

Окрім очевидного френчу, можна експериментувати й з іншим дизайном. Провідні майстри манікюру пропонують звернути увагу на абстракцію, "негативний простір", незвичні візерунки, графіку, мінімалістичні акценти. Перевагою білого кольору є те, що кожна жінка має можливість сміливо спробувати абсолютно все без страху створити ефект "надмірності".

Манікюр з білим лаком: 10 красивих і модних ідей



Найцікавіше приховують деталі / Фото з інстаграму @heluviee



Манікюр, який додає образу розкоші / Фото з інстаграму @heluviee



Настрій першого снігу / Фото з інстаграму @heluviee



Нейл-дизайн у стилі зимового вітру / Фото з інстаграму @thehotblend



Оригінальний френч для зими / Фото з інстаграму @globeautysussex​



Переможне поєднання білого і чорного лаку / Фото з інстаграму @thehotblend



Мінімалізм завжди в моді / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Фактурне покриття / Фото з інстаграму @amyle.nails



Анімалістичний принт – у тренді поза сезоном / Фото з інстаграму @heluviee