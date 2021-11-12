До топових кольорів для осіннього манікюру увійшли традиційний винний, що завжди в трендах, традиційний нюдовий та незвичний сірий. Не можна було не додати в добірку головний колір в осінньому манікюрі – електрик.
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Не обов'язково зосереджуватися на одноколірному манікюрі, адже поєднання різних відтінків, крихітні деталі й чіткі лінії додаватимуть шарму та елегантності. Якщо ж важко зупинитися на одному кольорі, можна спробувати мікс і нафарбувати кожен ніготь певним відтінком.
Важливо, що варіанти осіннього манікюру доволі прості, а значить – їх можна легко повторити у домашніх умовах.
Найкращі кольори для осіннього манікюру
Винний
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Смарагдовий
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Сірий
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Насичений жовтий
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Електрик
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Чорний
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Нюдовий
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Червоний
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Темно-фіолетовий
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Мікс
Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Встигніть спробувати найбільш модний варіант осіннього манікюру. Абстрактний манікюр у яскравих кольорах буде виглядати оригінально та незвично, чим і приваблюватиме. Тут неважливі прямі й чіткі лінії – все залежить від вашої уяви та бажання.