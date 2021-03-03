18-річна американська актриса, яка найбільш відома за роллю Макс у серіалі від Netflix "Дивні дива", стала обличчям Givenchy. Рудоволоса знаменитість знялася у новій рекламній кампанії матових помад б’юті-бренда.

Нова лінійка матових помад від Givenchy отримала назву Le Rouge Deep Velvet. Седі Сінк позувала з різними відтінками продуктів для макіяжу губ в елегантному та стильному образі.

Вам буде цікаво: Чуттєва і ніжна: Кіра Найтлі знялася в рекламі літньої колекції Coco Mademoiselle від Chanel

Седі Сінк знялася у рекламній кампанії помад Givenchy

Французький модний дім Givenchy презентував нову рекламну кампанію матових помад Le Rouge Deep Velvet. Представники бренда створили для Седі Сінк 3 образи: вишуканий для червоної доріжки, грайливий та невимушений.

Я можу бути спокійна. Я можу бути смішна. І я теж можу бути серйозна. Le Rouge Deep Velvet надає мені сміливості й упевненості, – коментує акторка.

Що відомо про кінокар’єру Седі Сінк

Седі Сінк грала у фільмах "Елай" і "Скляний замок", а також у серіалі "Американська Одіссея". Скоро акторку можна буде побачити в четвертому сезоні "Дивних див" і горорі "Вулиця жахів 2" від Netflix.