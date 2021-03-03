Звезда "Странных дел" Сэди Синк очаровала стильными бьюти-образами в рекламе помад Givenchy
18-летняя американская актриса, которая наиболее известна по роли Макс в сериале от Netflix "Странные дела", стала лицом Givenchy. Рыжеволосая знаменитость снялась в новой рекламной кампании матовых помад бьюти-бренда.
Источник:инстаграм Givenchy
Новая линейка матовых помад от Givenchy получила название Le Rouge Deep Velvet. Сэди Синк позировала с различными оттенками продуктов для макияжа губ в элегантном и стильном образе.
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Сэди Синк снялась в рекламной кампании помад Givenchy
Французский модный дом Givenchy презентовал новую рекламную кампанию матовых помад Le Rouge Deep Velvet. Представители бренда создали для Сэди Синк 3 образа: изысканный для красной дорожки, игривый и непринужденный.
Я могу быть спокойна. Я могу быть смешной. И я тоже могу быть серьезна. Le Rouge Deep Velvet придает мне смелости и уверенности,
– комментирует актриса.
Что известно о кинокарьере Сэди Синк
Сэди Синк играла в фильмах "Элай" и "Стеклянный замок", а также в сериале "Американская Одиссея". Скоро актрису можно будет увидеть в четвертом сезоне "Странных дел" и "Улица ужасов 2" от Netflix.
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