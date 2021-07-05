Косметичний бренд Shiseido представив нову колекцію косметики Pop. У рекламній кампанії лінійки трансгендерна модель та акторка Хантер Шафер вразила шанувальників яскравими та оригінальними б’юті-образами.

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Хантер Шафер в новій кампанії Shiseido для макіяжу очей

У нову колекцію косметики Pop від Shiseido увійшли 18 відтінків тіней із гібридною пудрово-гелевою текстурою: від насиченого синього кольору до бежевого і бронзового. У лінійці також представлені спеціальні пензлі для макіяжу. Наприклад, пензель Katana Fude Eye Lining Brush здивував зручною ручкою трикутної форми, який також дозволяє малювати точні лінії за допомогою діагонального звуження пензля, а Hanen Fude Eye Shading Brush підійде для створення ефекту смокі-айс.

Колекцію засобів для макіяжу очей можна придбати на офіційному сайті б'юті-бренда Shiseido. Вартість на різні відтінки тіней коливається від 22 доларів.

Нагадаємо, що в серпні 2021 трансгендерна модель, ЛГБТ-активістка та акторка Хантер Шафер стала світовим представником Shiseido. Тоді художній керівник Shiseido Makeup Джеймс Бомер сказав: "Ми дуже раді, що співпрацюємо з кимось таким творчим, виразним та автентичним, як Хантер. Вона справді представляє дух часу краси, яка не має правил, меж та обмежень. Як і Shiseido, Хантер є одночасно й сучасною, і поза часом. Вона продовжує писати власну розповідь, і саме так ми заохочуємо людей робити макіяж".

Хантер Шафер зазначила, що погодилася на співпрацю із брендом, бо його підхід до косметики перегукується із її власним творчим самовираженням. "Як людина, яка любить "розмальовувати" обличчя косметикою, я вважаю підхід Shiseido до макіяжу чудовий. Shiseido сприймає макіяж як мистецтво. Ми використовуємо мейкап не для того, щоб мати звичайний вигляд, а щоб передати свій внутрішній стан", – додала модель.