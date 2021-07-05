Косметический бренд Shiseido представил новую коллекцию косметики Pop. В рекламной кампании линейки трансгендерная модель и актриса Хантер Шафер поразила поклонников яркими и оригинальными бьюти-образами.

Вам будет интересно: Настя Каменских – о стандартах и ​​секретах женской красоты, любимых бьюти-ритуалах: важные советы

Хантер Шафер в новой кампании Shiseido для макияжа глаз

В новую коллекцию косметики Pop от Shiseido вошли 18 оттенков теней с гибридной пудрово-гелевой текстурой от насыщенного синего цвета до бежевого и бронзового. В линейке также представлены специальные кисти для макияжа. Например, кисть Katana Fude Eye Lining Brush удивила удобной ручкой треугольной формы, которая также позволяет рисовать точные линии с помощью диагонального сужения кисти, а Hanen Fude Eye Shading Brush подойдет для создания эффекта смоки-айс.

Коллекцию средств для макияжа глаз можно приобрести на официальном сайте бьюти-бренда Shiseido. Стоимость на различные оттенки теней колеблется от 22 долларов.

Напомним, что в августе 2021 года трансгендерная модель, ЛГБТ-активистка и актриса Хантер Шафер стала мировым представителем Shiseido. Тогда художественный руководитель Shiseido Makeup Джеймс Бомер сказал: "Мы очень рады, что сотрудничаем с кем-то таким творческим, выразительным и аутентичным, как Хантер. Она действительно представляет дух времени красоты, которая не имеет правил, границ и ограничений. Как и Shiseido, Хантер является одновременно и современной, и вне времени. Она продолжает писать свой рассказ, и именно так мы поощряем людей делать макияж ".

Хантер Шафер отметила, что согласилась на сотрудничество с брендом, потому что его подход к косметике перекликается с ее собственным творческим самовыражением. "Как человек, который любит "рисовать" лицо косметикой, я считаю подход Shiseido к макияжу замечательным. Shiseido воспринимает макияж как искусство. Мы используем макияж не для того, чтобы иметь обычный вид, а чтобы передать свое внутреннее состояние", – добавила модель.