Зморшки на чолі: як позбутися, причини появи і способи профілактики

Зазвичай проблема зморшок на чолі турбує дівчат після 25 років. Проте вони можуть виникнути і раніше, якщо у вас дуже активна міміка чи генетична схильність. Тому варто дізнатися про причини їхньої появи і як зробити їх менш помітними.

Дерматологи підтверджують, що зморшки на чолі – одна із найбільш поширених проблем у догляді за шкірою. Хоча запобігти появі зморшок завжди простіше, ніж потім намагатися позбутися від них, але й це можливо.

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Чому з'являються зморшки на чолі

Найчастіше зморшки на чолі спровоковані старінням шкіри. Також з часом знижується активність природного вироблення колагену та еластину, що також слугує важливим чинником у збережені молодості і привабливого вигляду. У ряд причин ще варто додати активну міміку, яка може викликати проблему ще в 15 років.

Головні фактори, які провокують зморшки на чолі:

генетика;

вік;

часте перебування на сонці без захисту;

активна міміка;

сила лицьових м'язів;

стрес;

сила тяжіння;

забруднене повітря;

поведінкові звички.

Як позбутися від зморшок на чолі

Зменшити видимість зморшок на обличчі можна за допомогою багатьох способів. Зокрема, дерматологи радять місцево застосовувати ретиноїди, антиоксиданти, кераміди та інші інгредієнти, які допоможуть шкірі виробляти колаген і еластин, щоб зморшки ще довго на ній не з'являлися.

Щоб захистити шкіру від появи недоліків у майбутньому, варто використовувати антиоксидантні сироватки, що містять вітамін C. У випадку, коли статичні зморшки вже є, то помітний результат можна отримати від таких процедур, як шліфування за допомогою лазера, радіочастоти або ін'єкції.