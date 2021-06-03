Зморшки на чолі: як позбутися, причини появи і способи профілактики

Зазвичай проблема зморшок на чолі турбує дівчат після 25 років. Проте вони можуть виникнути і раніше, якщо у вас дуже активна міміка чи генетична схильність. Тому варто дізнатися про причини їхньої появи і як зробити їх менш помітними.
Дерматологи підтверджують, що зморшки на чолі – одна із найбільш поширених проблем у догляді за шкірою. Хоча запобігти появі зморшок завжди простіше, ніж потім намагатися позбутися від них, але й це можливо.
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Чому з'являються зморшки на чолі
Найчастіше зморшки на чолі спровоковані старінням шкіри. Також з часом знижується активність природного вироблення колагену та еластину, що також слугує важливим чинником у збережені молодості і привабливого вигляду. У ряд причин ще варто додати активну міміку, яка може викликати проблему ще в 15 років.
Головні фактори, які провокують зморшки на чолі:
- генетика;
- вік;
- часте перебування на сонці без захисту;
- активна міміка;
- сила лицьових м'язів;
- стрес;
- сила тяжіння;
- забруднене повітря;
- поведінкові звички.
Як позбутися від зморшок на чолі
Зменшити видимість зморшок на обличчі можна за допомогою багатьох способів. Зокрема, дерматологи радять місцево застосовувати ретиноїди, антиоксиданти, кераміди та інші інгредієнти, які допоможуть шкірі виробляти колаген і еластин, щоб зморшки ще довго на ній не з'являлися.
Щоб захистити шкіру від появи недоліків у майбутньому, варто використовувати антиоксидантні сироватки, що містять вітамін C. У випадку, коли статичні зморшки вже є, то помітний результат можна отримати від таких процедур, як шліфування за допомогою лазера, радіочастоти або ін'єкції.
- Наносіть сироватку з вітаміном C і SPF кожного ранку. Сонячні промені пришвидшують старіння шкіри, сушать її, викликають пігментні плями і тьмяний колір. Вітамін C і засоби з високим рівнем SPF стимулюють вироблення колагену, борються з пошкодженнями вільних радикалів, захищають дерму від UVA і UVB променів, запобігають появі темних плям і надають обличчю більш сяйливого вигляду.
- Користуйтеся косметикою, яка містить гіалуронову кислоту. Ця речовина є особливо корисною у догляді за шкірою, бо володіє здатністю утримувати воду в 1000 разів більше від своєї ваги. Також гіалуронова кислота "наповнює" шкіру, чим прибирає дрібні мімічні зморшки.
- Наносіть ретиноїди перед сном. Ретинол походить від вітаміну A і є більш слабкою формою ретиноїду. Компонент найкраще діє вночі, адже саме в цей час шкіра регенерується природним чином, а застосування ретиноїдів може пришвидшити цей процес. Інколи ретиноїди здатні викликати легше подразнення на обличчі, але до ранку воно повністю пройде.
- Робіть гімнастику обличчя. Таким чином можна зміцнити і підтягнути м'язи обличчя, що допоможе відтермінувати появу зморшок.
- Ін'єкційні препарати. Уколи ботоксу дозволять миттєво позбутися від зморшок на чолі, бо вони зупиняють скорочення м'язів чола і забезпечують шкірі розслаблення. Їх дія триває від 3 до 4 місяців. Проте перед тим, як наважитися на ін'єкційну процедуру, проконсультуйтеся з кваліфікованим фахівцем.
- Лазерна шліфовка. Маніпуляцію проводять із використанням ультраімпульсного лазерного променя, щоб видалити клітини епідермісу, тим самим зменшуючи видимість зморшок. Тут також важливо звернутися до справжнього професіонала.