Морщины на лбу: как избавиться, причины появления и способы профилактики

Обычно проблема морщин на лбу беспокоит девушек после 25 лет. Однако они могут возникнуть и раньше, если у вас очень активная мимика или генетическая предрасположенность. Поэтому стоит узнать о причинах их появления и как сделать их менее заметными.
Дерматологи подтверждают, что морщины на лбу – одна из наиболее распространенных проблем в уходе за кожей. Хотя предотвратить появление морщин всегда проще, чем потом пытаться избавиться от них, но и это возможно.
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Почему появляются морщины на лбу
Чаще всего морщины на лбу спровоцированы старением кожи. Также со временем снижается активность естественной выработки коллагена и эластина, что также служит важным фактором в сохранении молодости и привлекательного вида. В ряд причин еще стоит добавить активную мимику, которая может вызвать проблему еще в 15 лет.
Главные факторы, которые провоцируют морщины на лбу:
- генетика;
- возраст;
- частое пребывание на солнце без защиты;
- активная мимика;
- сила лицевых мышц;
- стресс;
- сила тяготения;
- загрязненный воздух;
- поведенческие привычки.
Как избавиться от морщин на лбу
Уменьшить видимость морщин на лице можно с помощью многих способов. В частности, дерматологи советуют местно применять ретиноиды, антиоксиданты, керамиды и другие ингредиенты, которые помогут коже вырабатывать коллаген и эластин, чтобы морщины еще долго на ней не появлялись.
Чтобы защитить кожу от появления недостатков в будущем, стоит использовать антиоксидантные сыворотки, содержащие витамин C. В случае, когда статические морщины уже есть, то заметный результат можно получить от таких процедур, как шлифовка с помощью лазера, радиочастоты или инъекции.
- Наносите сыворотку с витамином C и SPF каждое утро. Солнечные лучи ускоряют старение кожи, сушат ее, вызывают пигментные пятна и тусклый цвет. Витамин C и средства с высоким уровнем SPF стимулируют выработку коллагена, борются с повреждениями свободных радикалов, защищают дерму от UVA и UVB лучей, предотвращают появление темных пятен и придают лицу более сияющий вид.
- Пользуйтесь косметикой, которая содержит гиалуроновую кислоту. Это вещество особенно полезно в уходе за кожей, так как обладает способностью удерживать воду в 1000 раз больше своего веса. Также гиалуроновая кислота "наполняет" кожу, чем убирает мелкие мимические морщины.
- Наносите ретиноиды перед сном. Ретинол происходит от витамина A и является более слабой формой ретиноида. Компонент лучше всего действует ночью, ведь именно в это время кожа регенерируется естественным образом, а применение ретиноидов может ускорить этот процесс. Иногда ретиноиды способны вызывать легкое раздражение на лице, но к утру оно полностью пройдет.
- Делайте гимнастику лица. Таким образом можно укрепить и подтянуть мышцы лица, что поможет отсрочить появление морщин.
- Инъекционные препараты. Уколы ботокса позволят мгновенно избавиться от морщин на лбу, ибо они останавливают сокращение мышц лба и обеспечивают коже расслабление. Их действие длится от 3 до 4 месяцев. Однако перед тем, как решиться на инъекционную процедуру, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
- Лазерная шлифовка. Манипуляцию проводят с использованием ультраимпульсного лазерного луча, чтобы удалить клетки эпидермиса, тем самым уменьшая видимость морщин. Здесь также важно обратиться к настоящему профессионалу.