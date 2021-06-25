Змушують шаленіти: Chanel №5 випустили у надзвичайних символічних флаконах

У 2021 Chanel №5 святкує сторіччя. З цієї нагоди бренд випустив лімітовані колекцію Chanel Factory 5 у фантастичних пакованнях. Вона включає 17 продуктів, представлених у флаконах, які символізують свободу, зухвалість, сучасність і французький дух. Адже саме ці властивості є характерними для Дому ще з моменту його заснування.

Французька кутюр’є Коко Шанель створила нетипові та загадкові для свого часу парфуми, натхненні сучасною жінкою. Формулу цього аромату імперія Chanel зберігає у секреті, що викликає у жінок зі всього світу ще більший інтерес до нього.

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Незважаючи на це, упродовж цілого століття Chanel №5 оновлювався. 2021 стане для нього особливим. Адже, щоб відсвяткувати сторіччя культового аромату, Дім здивував лімітованою колекцією засобів. Запуск лінійки передбачає відкриття спеціальних тимчасових крамниць у 29 найбільших містах світу.

Також Chanel запустить цифрову платформу, яка дозволить зануритися в атмосферу "Фабрики" Chanel Factory 5. Кожен охочий зможе спостерігати, як засоби рухаються робочими станціями на різних виробничих лініях.

Chanel №5 у флаконах, які змушують всіх шаленіти

Аромат Chanel №5 буде представлений у вигляді олійки для тіла в технічному тубусі, таблеток для ванни в чайній банці та інших продуктів. Томас дю Пре де Сен-Мор, керівник відділу глобальних творчих ресурсів Chanel з питань ароматів і краси, каже: "Засоби, які ми використовуємо регулярно, можуть бути такими ж цінними, як і засоби для особливих випадків. Вся річ у враженнях".

За допомогою Chanel Factory 5 представники бренда хочуть віддати данину підходу Габріель Шанель. Адже вона завжди прагла порушувати правила і залишатися вільною. Саме тому Дім повернувся до вихідного паковання №5, що колись було звичайною лабораторною ємністю, функціональним об'єктом, а в наш час стало предметом розкоші.

Вириваючи утилітарні товари зі звичного контексту й надаючи їм естетики № 5, ми повертаємося до знакового творчого акту Chanel: перетворення функціонального об’єкта на предмет розкоші,

– пояснює Томас дю Пре де Сен-Мор.



Нове паковання Chanel / Фото Vogue

Керівник відділу глобальних творчих ресурсів Chanel з питань ароматів і краси додає: "Молодість – це спосіб думання, сміливість відступати від правил, мати свободу бути собою всупереч умовностям, жити легко, але не легковажно".



Олія для тіла Chanel / Фото Vogue



Засоби в лаконічних флаконах / Фото Vogue



Б'юті-зміни в Chanel / Фото Vogue

Представники модного Дому Chanel вважають, що молодість – це стан душі. Тому їх вибір на користь мінімалістичного чорно-білого паковання є символічним. Це не просто данина епосі інстаграму, але чорне й біле для Chanel – це суть № 5, лаконічність, радикальність, мінімум декору. Такі флакони точно залишаються поза часовими межами і трендами. Ці контрастні кольори – данина попкультурі й попарту, які прокладають місток між мистецтвом і товарами повсякденного вжитку.