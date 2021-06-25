Заставляют сходить с ума: Chanel №5 выпустили в необычайных символических флаконах

В 2021 Chanel №5 празднует столетие. По этому случаю бренд выпустил лимитированную коллекцию Chanel Factory 5 в фантастической упаковке. Это 17 продуктов, представленных во флаконах, которые символизируют свободу, дерзость, современность и французский дух. Ведь именно эти свойства характерны для дома еще с момента его основания.

Французский кутюрье Коко Шанель создала нетипичные и загадочные для своего времени духи, вдохновленные современной женщиной. Формулу этого аромата империя Chanel хранит в секрете, что вызывает у женщин со всего мира еще больший интерес к нему.

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Несмотря на это, на протяжении целого века Chanel №5 обновлялся. 2021 станет для него особенным. Ведь чтобы отпраздновать столетие культового аромата, дом удивил лимитированной коллекцией средств. Запуск линейки предусматривает открытие специальных временных магазинов в 29 крупнейших городах мира.

Также Chanel запустит цифровую платформу, которая позволит окунуться в атмосферу "Фабрики" Chanel Factory 5. Каждый желающий сможет наблюдать, как средства движутся по рабочим станциям на различных производственных линиях.

Chanel №5 во флаконах, которые заставляют всех сходить с ума

Аромат Chanel №5 будет представлен в виде масла для тела в техническом тубусе, таблеток для ванны в чайной банке и других продуктов. Томас дю Пре де Сен-Мор, руководитель отдела глобальных творческих ресурсов Chanel по вопросам ароматов и красоты, говорит: "Средства, которые мы используем регулярно, могут быть такими же ценными, как и средства для особых случаев. Все дело в опыте".

С помощью Chanel Factory 5 представители бренда хотят отдать дань подходу Габриэль Шанель. Ведь она всегда стремилась нарушать правила и оставаться свободной. Именно поэтому дом вернулся к исходной упаковке №5, что некогда было обычной лабораторной емкостью, функциональным объектом, а в наше время стало предметом роскоши.

Вырывая утилитарные товары из привычного контекста и придавая им эстетику №5, мы возвращаемся к знаковому творческому акту Chanel: превращение функционального объекта в предмет роскоши,

– объясняет Томас дю Пре де Сен-Мор.



Новая упаковка Chanel / Фото Vogue

Руководитель отдела глобальных творческих ресурсов Chanel по вопросам ароматов и красоты добавляет: "Молодость – это способ мышления, смелость отступать от правил, иметь свободу быть собой вопреки условностям, жить легко, но не легкомысленно".



Масло для тела Chanel / Фото Vogue



Средства в лаконичных флаконах​ / Фото Vogue



Бьюти-изменения в Chanel / Фото Vogue

Представители модного дома Chanel считают, что молодость – это состояние души. Поэтому их выбор в пользу минималистичной черно-белой упаковки является символическим. Это не просто дань эпохе инстаграма, черное и белое для Chanel – это суть №5, лаконичность, радикальность, минимум декора. Такие флаконы точно остаются вне временных границ и трендов. Эти контрастные цвета – дань поп-культуре и поп-арту, которые прокладывают мостик между искусством и товарами повседневного обихода.