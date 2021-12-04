Знову брюнетка: Біллі Айліш приголомшила зміною іміджу – ефектні фото

Ще кілька місяців тому американська співачка Біллі Айліш здивувала трендовим фарбуванням волосся у платиновий "блонд". Проте 3 листопада вже приголомшила шанувальників поверненням в темний колір.

19-річна Біллі Айліш знову змінила імідж. Вона більше не білявка. Знаменитість вразила шанувальників новим кольором волосся на селфі, які опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї 97 мільйонів підписників.

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Біллі Айліш знову стала брюнеткою

Популярна знаменитість, яка на початку року вразила фанів своїм б'юті-перевтіленням у білявку, вирішила повернутися до темного кольору волосся. Біллі Айліш похвалилася новим hair-образом за допомогою інстаграм-селфі.

На нових фото зірка позує з темним волоссям, одягнена в чорну футболку поверх білого лонгсліву. До першого допису відома красуня додала підпис: "Сумували за мною". За добу публікація Айліш зібрала майже 13 мільйонів вподобань та понад 220 тисяч коментарів.



Біллі Айліш кардинально змінила колір волосся / Фото з інстаграму співачки



Новий імідж Біллі Айліш / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що раніше в одному зі своїх інтерв'ю Біллі зізналася, що вирішила пофарбуватися у світлий відтінок завдяки шанувальникам, які надихнули її на кардинальну зміну зовнішності. "Я давно хотіла стати білявкою. Я не знаю, що на мене найшло. Коли у мене ще було зелене волосся, я побачила фото, зроблені фанами. Вони за допомогою фотошопу зробили моє волосся світлим. І я подумала: А! Так круто! Хочу!", – додала співачка.

Реакція шанувальників