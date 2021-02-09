Зухвала і коротка: Дженніфер Лопес здивувала своєю зачіскою на обкладинці глянцю

Американська співачка та акторка 51-річна Дженніфер Лопес вражає не лише своєю красою та ідеальними формами, але й кардинальними б’юті-перевтіленнями. Цього разу зірка з’явилася на обкладинці свіжого номера журналу Allure з короткою зачіскою у "хлопчачому" стилі.

Відома артистка здивувала своїх прихильників неочікуваними змінами в іміджі. Джей Ло опублікувала обкладинку глянцю на своїй інстаграм-сторінці, і отримала багато схвальних коментарів.

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Дженніфер Лопес здивувала "хлопчачою" зачіскою

Нещодавно Дженніфер Лопес в елегантному образі співала на інавгурації Байдена, а тепер продемонструвала зухвалу зачіску. Зірка поділилася знімком, який буде на обкладинці свіжого березневого номеру видання Allure. На фото зваблива Джей Ло позує з дуже коротким волоссям та масивними сережками на вухах.

У публікації знаменитість позначила усіх стилістів, візажистів та інших майстрів, які брали участь у створенні обкладинки. Також Дженніфер висловила вдячність усім їм.

Підписники популярної співачки, яких у Джей Ло більше 140 мільйонів, активно відреагували на її кардинальні б’юті-зміни. Світлина зібрала 457 тисяч вподобань та понад 4 тисячі коментарів. Шанувальники емоційно зазначили: "Це захват! Дивовижно", "Вау, ти маєш чудовий вигляд", "Королева".