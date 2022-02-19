Зволоження і трішки сяйва: культова візажистка порадила, як доглядати за шкірою "за 50"

З віком шкіра кожної людини набуває змін: у когось вони проявляються швидше, у когось – пізніше. Але якщо працювати на випередження, то навіть у 50 ваша шкіра матиме свіжий та бездоганний вигляд.

Культова візажистка Боббі Браун у своєму тіктоці розповіла, як дбати за шкірою обличчя у жінок за 50 років. Вони є дуже простими і водночас геніальними, без перебільшення.

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Секрет 1: Зволожена шкіра

Таку пораду вам дасть будь-який експертний візажист чи косметолог, адже зволоження шкіри є основою для здорового та свіжого вигляду шкіри.

Спочатку нанесіть зволожуючий засіб. Не тільки на обличчя, ай на шию, декольте та руки. Це допоможе вам виглядати краще та почувати себе краще,

– розповіла Боббі.

Експерти рекомендують звернути увагу на засоби з пептидами, вітаміном С та гіалуроновою кислотою.

Секрет 2: Маскуйте почервоніння

На будь-якій шкірі завжди знайдеться недосконалість, і якщо вона вас дратує – приховайте її за допомогою консилера.

"Оберіть зручний кремовий консилер для маскування почервонінь. Наносьте його на шкіру під очима, навколо носа та рота – так обличчя виглядатиме набагато свіжішим”, – радить експертка.

Секрет 3: Трішки сяйва

Так, ваша шкіра й так буде чудово виглядати, якщо за нею щоденно дбати, але чому б не додати маленьку хитрість і скористатись трішки хайлайтером?

Мені дуже подобається, як виглядає обличчя, коли шкіра сяє, тож регулярно використовую кремовий бальзам чи хайлайтер для сяяння. Такі засоби роблять шкіру візуально молодшою, а також надають їй здорового золотавого відтінку,

– підсумувала Браун.

Секрети краси від Боббі Браун: як доглядати за шкірою після 50 років