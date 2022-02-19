Увлажнение и немного сияния: культовая визажистка посоветовала, как ухаживать за кожей "за 50"
Источник:Harper's Bazaar
С возрастом кожа каждого человека меняется: у кого-то это проявляется раньше, у кого-то – позже. Но если работать на опережение, то даже в 50 ваша кожа будет выглядеть свежей и безупречной.
Культовая визажистка Бобби Браун в своем тиктоке рассказала, как заботиться о коже лица у женщин за 50 лет. Советы очень просты и одновременно гениальны, без преувеличения.
Интересно Как Кейт Уинслет выглядит без макияжа: звезда показала смелое видео и обратилась к женщинам
Секрет 1: Увлажненная кожа
Такой совет вам даст любой экспертный визажист или косметолог, ведь увлажнение кожи является основой для здорового и свежего вида кожи.
Сначала нанесите увлажняющее средство. Не только на лицо, но и на шею, декольте и руки. Это поможет вам выглядеть лучше и чувствовать себя лучше,
– рассказала Бобби.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на средства с пептидами, витамином С и гиалуроновой кислотой.
Секрет 2: Маскируйте покраснения
На любой коже всегда найдется несовершенство, и если оно вас раздражает – спрячьте его с помощью консилера.
"Выберите удобный кремовый консилер для маскировки покраснений. Наносите его на кожу под глазами, вокруг носа и рта – так лицо будет выглядеть гораздо свежее", – советует эксперт.
Секрет 3: Немножко сияния
Да, ваша кожа и так будет прекрасно выглядеть, если за ней ежедневно заботиться, но почему бы не добавить маленькую хитрость и немного воспользоваться хайлайтером?
Мне очень нравится, как выглядит лицо, когда кожа сияет, поэтому регулярно использую кремовый бальзам или хайлайтер для сияния. Такие средства делают кожу визуально моложе, а также придают ей здоровый золотистый оттенок,
– подытожила Браун.
Секреты красоты от Бобби Браун: как ухаживать за кожей после 50 лет