Зволожувальна маска для волосся з кокосовою олією: як приготувати в домашніх умовах

Коли волосся густе, блискуче і м'яке, то кожна жінка може відчувати себе набагато впевненіше. Аби досягти ефекту красивих локонів, потрібно наситити їх вітамінами в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться приготувати зволожувальну маску для волосся з кокосовою олією.

Кокосова олія та інші натуральні інгредієнти зволожують і збагачують вітамінами волосся. Якщо поєднати правильні та дієві компоненти в домашній масці, то вам вдасться отримати салонний результат.

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Ефективна маска для волосся з кокосовою олією

Кокосова олія – це інгредієнт, який є цінним і результативним у боротьбі проти сухості волосся. Також перевага компоненту в його доступності. Проте також важливо вибрати правильний рецепт із використанням кокосової олії, щоб вона належним чином проявила всі свої властивості. Нижченаведена маска допоможе помітно покращити вигляд шевелюри і стан сухих пористих волосин.

Що вам знадобиться?

2 чайні ложки кокосової олії;

1 чайна ложка яблучного оцту;

1 – 2 краплі вітаміну E.

За допомогою яблучного оцту можна відкрити лусочки волосин, що сприятиме проникненню олії глибше і, відповідно, більш якісного живленню волосся. Також комбінація корисних інгредієнтів покращить блиск локонів будь-якого кольору і типу.

Аби приготувати маску, змішайте всі компоненти, нанесіть на волосся по всій довжині, але не торкайтеся 5 – 7 сантиметрів від коренів пасм. Використайте спеціальну шапочку для душу поверх або обгорніть голову харчовою плівкою, потім рушником і прогрійте теплим потоком повітря фену, якщо захочете. Залишки суміші слід змивати через 10 – 15 хвилин, використовуючи шампунь і не дуже гарячу воду.