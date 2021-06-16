Увлажняющая маска для волос с кокосовым маслом: как приготовить в домашних условиях

Когда волосы густые, блестящие и мягкие, то каждая женщина может чувствовать себя гораздо увереннее. Чтобы достичь эффекта красивых локонов, нужно насытить их витаминами в домашних условиях. Для этого вам нужно приготовить увлажняющую маску для волос с кокосовым маслом.

Кокосовое масло и другие натуральные ингредиенты увлажняют и обогащают витаминами волосы. Если совместить правильные и действенные компоненты в домашней маске, то вам удастся получить салонный результат.

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Эффективная маска для волос с кокосовым маслом

Кокосовое масло – это ингредиент, который является ценным и результативным в борьбе против сухости волос. Также преимущество компонента в его доступности. Однако также важно выбрать правильный рецепт с использованием кокосового масла, чтобы оно должным образом проявило все свои свойства. Эта маска поможет заметно улучшить вид шевелюры и состояние сухих пористых волосин.

Что вам понадобится?

2 чайные ложки кокосового масла;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

1 – 2 капли витамина E.

С помощью яблочного уксуса можно открыть чешуйки волос, что будет способствовать проникновению масла глубже и, соответственно, более качественно будет питать волосы. Также комбинация полезных ингредиентов улучшит блеск локонов любого цвета и типа.

Чтобы приготовить маску, смешайте все компоненты, нанесите на волосы по всей длине, но не касайтесь 5 – 7 сантиметров от корней прядей. Используйте специальную шапочку для душа сверху или оберните голову пищевой пленкой, затем полотенцем и прогрейте теплым потоком воздуха фена, если захотите. Остатки смеси следует смывать через 10 – 15 минут, используя шампунь и не очень горячую воду.