Модный и роскошный макияж добавляют вечернему образу особенный шик. Однако иногда не хватает времени полностью смывать остатки мейк-апа, который вы делали утром, и создавать новый для особого вечера. Однако визажистка Марина Борщевская продемонстрировала, как можно идеально и легко превратить дневной макияж в вечерний за 10 минут.

Сделать роскошный дневной бьюти-образ и молниеносно превратить его в вечерний – это простое и приятное задание, пишет Vogue. В своем предновогоднем видео визажистка Марина Борщевская не только показала, как дневной мейк-ап трансформировать в вечерний, но и поделилась советами, которые помогут выбрать свою идеальную красную помаду, рассказала, как создать эффект длинных и пушистых ресниц.

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Как превратить дневной макияж в вечерний: пошаговая инструкция

Прежде всего, чтобы выровнять тон кожи, скрыть поры, придать лицу свежесть и сияние, нанесите праймер. Затем скройте темные круги под глазами с помощью консилера. Следующим шагом должно стать нанесение тональной основы легким слоем. В зимний период можно использовать тональный крем, обладающий увлажняюще-питательным эффектом. Если ваша кожа не сухая, то закрепите тон пудрой.

При необходимости подкорректирует скулы, подбородок и кончик носа бронзером. Не забудьте также создать естественный румянец нежно-розовым пигментом. Важную роль в макияже играет оформление бровей. Для удобства используйте карандаш. Дневной макияж глаз лучше делать тенями пастельного оттенка матовой текстуры, а для окрашивания ресниц воспользуйтесь тушью с эффектом накладных ресниц. Затем наносите помаду, чтобы она имела более натуральный вид, делайте это пальцем.

Когда вы будете превращать дневной макияж в вечерний, то вам понадобится черный карандаш, чтобы прорисовать слизистую внутри века. Таким образом взгляд будет более выразительным. Также для вечернего макияжа глаз добавьте шиммерних теней, а для свечения кожи – хайлайтер на скулы, кончик носа, щеки.

Изюминкой вечернего макияжа сделайте губы. Для этого накрасьте их красной помадой, а также, чтобы придать им желаемую форму и объем, используйте карандаш для губ такого же оттенка, как и помада.

Смотрите видео визажистки Марина Борщевской, чтобы научиться делать из дневного макияжа вечерний: