Якщо ви прагнете б'юті-змін, то варто віддавати перевагу трендовим варіантам. Аби не зробити помилку і вибрати стрижку, яка вже вийшла з моди, дізнайтеся про 5 головних hair-антитрендів 2022 року.

Важливі поради Із подіуму та червоних доріжок: як швидко зробити зачіску на Новий рік

5 стрижок, про які краще забути у 2022

Прямий чубчик

Якщо всі інші можливі стилі чубчиків залишаться актуальними, то прямий стилісти зачісок вважають застарілим. Також прямому чубчику властиво викривляти риси обличчя. Натомість стильний вигляд матимуть інші варіанти: асиметричний, рваний, подовжений або грайливий "чубчик-шторка".



Антитрендова стрижка / Фото Getty Images

Маллет

Стрижку у стилі 80-х встигла приміряти в наш час навіть Майлі Сайрус. Проте в наступному році коротко пострижене волосся спереду і по боках та довше на маківці потрапляє у список антитрендів. Тому звертайте увагу на щось більш сучасне.



Антитрендова стрижка / Фото з інстаграму Майлі Сайрус

Прямий зріз

Багатошаровість стане лідером hair-трендів у 2022: чим більше шарів – тим краще. Відтак стрижки з прямим зрізом втратили актуальність. Залишайте симетричні пасма у році, який минає.



Антитрендова стрижка / Фото Getty Images

Майже налисо

Якщо вам потрібні кардинальні зміни іміджу, що стрижку "під хлопчика" краще не вибирати. Окрім того, що вона буде антитрендовою, зачіска не личить власницям круглого обличчя, бо додає ще більшого об’єму. Хорошими альтернативами стануть піксі або паж.



Антитрендова стрижка / Фото з інстаграму Джордан Александр

Поголена потилиця і довгі передні пасма

У наступному сезоні яскравий контраст між майже повністю поголеною потилицею і подовженими передніми пасмами матиме старомодний вигляд. Для прихильниць зухвалих, бунтарський і незвичних стрижок підійде короткий боб із подовженим рваним чубчиком.



Антитрендова стрижка / Фото Getty Images