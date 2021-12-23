Каскадна багатошарова шеггі – це трішки недбала різнорівнева стрижка, яка в новому сезоні сподобається трендсеттерам і модницям з усього світу. Авторитетні перукарі переконані, що серед різних стильних стрижок у наступному році слід особливу увагу звернути саме на цей hair-образ.

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Наймодніша стрижка 2022 року

Модна багатошарова шеггі з каскадним обрамленням виконана технікою, яка нагадує олдскульну драбинку, але створюється за допомогою хаотичного порядку, щоб бути невибагливою в укладанні й отримати ефектний об'єм.

Стилісти стрижуть пасма хаотично і філірують більшу частину волосся. Таким чином вони досягають бажаного результату у вигляді елегантної недбалості. Провідні майстри зазначають, що трендова стрижка є універсальною – підійде як для тонкого, так і для кучерявого і прямого волосся.

Відомий hair-стиліст Сід Хейз наголошує, що шеггі вдало виглядає і з чубчиком, і без нього. Якщо ви обираєте перший варіант, то його також варто оформлювати в хаотичному стилі.



Ефектна стрижка для сміливих / Фото з інстаграму @halleberry

Хейз розповідає: "2022 року ми побачимо більше варіацій шеггі. Я божеволію від шеггі в довжині мідікаре. У тренді шеггі з чубчиком у стилі 70-х років, а також шари, які мають бути рваними. Шеггі також підійде для кучерявого волосся. Така стрижка не вимагає особливого догляду і відмінно виглядатиме в міру відростання волосся. Вона поєднує у собі красу природної текстури волосся та її легко укладати. Для створення ефектнішого образу можна використовувати текстурувальний спрей – незамінний помічник у створенні природного укладання та надання волоссю нарочитої недбалості".

Надихайтеся модною добіркою найкращих прикладів шеггі / Фото з інстаграму