Антиоксиданты можно найти как в косметических средствах, так и в продуктах питания. Среди антиоксидантов выделяют бета-каротин, витамин C, витамин E, селен, цинк, полифенолы, фитоэстрогены, сульфиды.

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Мифы об антиоксидантах

Антиоксиданты разрушают все свободные радикалы

Согласно научным утверждениям, свободные радикалы нужны нашему организму. Ведь они участвуют в нескольких необходимых для жизни процессах и важны для формирования иммунного ответа организма. Свободные радикалы помогают организму бороться с вирусами. Но из-за постоянного стресса, неправильного питания, плохой экологии и вредных привычек много свободных радикалов попадает в организм. Тогда нужны антиоксиданты. Эти вещества не полностью разрушают свободные радикалы, а стабилизируют их, чтобы они не вредили клеткам вашего организма.

Нужно больше, чтобы было лучше

Пытаясь сохранить молодость кожи как можно дольше, некоторые считают, что и антиоксидантов для этого нужно много. Однако превышать необходимую дозу не стоит. Например, источником антиоксидантных соединений могут быть БАДы. В таком случае нужно консультироваться с врачом, который поможет с выбором добавок и установит правильную дозировку. Если неправильно принимать антиоксиданты, то они могут трансформироваться в прооксиданты. Таким образом они не будут останавливать окислительный процесс, а будут ускорять его.

Все антиоксиданты обладают идентичными свойствами

Все молекулы, которые защищают клетки организма от повреждения, можно считать антиоксидантами, потому что они предотвращают окисление. Эта функция характерна для более 8 тысяч различных веществ, но действуют они по-разному. Например, дефицит витамина C нельзя компенсировать большой дозой витамина E. Хотя они оба – антиоксиданты. Различные вещества взаимодействуют с различными видами свободных радикалов. Поэтому организму необходимы несколько видов антиоксидантов для эффективной защиты. Чтобы обеспечить себя всеми необходимыми веществами, придерживайтесь сбалансированного питания или подберите комплекс витаминов на консультации с врачом.