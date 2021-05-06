3 найбільш популярні стрижки в Європі: цікаве аналітичне дослідження

Деякі із hair-трендів швидкоплинні, інші зберігають лідерські позиції надовго. У будь-якому випадку люди хочуть бути в курсі останніх тенденцій. Щоб дізнатися, які стрижки цікавлять європейців, британська аналітична компанія Milk + Blush провела цікаве дослідження, яке показало неочікувані результати.

Дослідники з'ясували, які стрижки є найбільш затребуваними в Європі. Для цього вони використали рейтинг запитів для пошуку Google.

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Які стрижки найбільш затребувані в Європі

Британська аналітична компанія Milk + Blush з’ясувала, що найчастіше європейці шукають інформацію про стрижку боб, а також приклади варіацій зачіски: недбалий боб, скуйовджений боб і класичний боб з рівним зрізом. Зокрема, користувачі шукали фото зірок, які є світовими представниками стилю з такою стрижкою. Серед них: Джада Пінкетт-Сміт, Карлі Клосс і Джей Ло, яка також часто любила показатися на публіці з розкішним скошеним бобом.

На другому місці за кількістю запитів – довгий чубчик curtain bangs, як у Дакоти Джонсон і Камілли Кабелло. Нагадаємо, що чубчик є одним із головних hair-трендів 2021 року. Якщо ви прагнете оновити імідж без кардинальних змін, то стильний чубчик може стати ідеальним рішенням.

Європейський рейтинг затребуваних зачісок закриває культова стрижка – коротка та пустотлива піксі. На вкорочення довжини волосся можуть надихнути приклади модної стрижки піксі від Шарліз Терон і Скарлетт Йоганссон.

Боб-каре

Довгий чубчик

Піксі