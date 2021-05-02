До літа залишилося не так багато часу, отже можна планувати вдосконалення свого б'юті-образу. Можливо, саме найкращі hair-тренди надихнуть вас на літнє перевтілення.

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Головні hair-тренди літа 2021: зачіски, стрижки, відтінки волосся

Long Shaggy

Простота і легкість – головні б'юті-тренди цього року. Так і відповідайте тих, хто цікавитиметься, чи часом ви не припинили користуватися гребінцем. Стильну недбалу стрижку Long Shaggy можна доповнити подовженим чубчиком або модним фарбуванням.

Яскравий bubble gum

Незвичні барвисті відтінки на волоссі також одна із головних тенденцій цього року. Для експериментів з кольором немає жодних обмежень. Зверніть увагу на спектр рожевих тонів, які додадуть образу сміливості та модного епатажу. Пастельний відтінок жувальної гумки для фарбування волосся буде особливо популярним влітку.

Натуральний русявий

Якщо холодний "блонд" є хітом весни, то влітку знову повернеться тренд на натуральність. У моді будуть не лише фарбування близькі до природних кольорів, але й повна відмова від цієї процедури. Щоб освіжити образ без кардинальних змін, варто спробувати популярну техніку babylights.

Маллет

Якщо вам набридли довгі пасма, то стрижка маллет – ідеальна заміна. Вона матиме вдалий вигляд на будь-якій довжині, типі і текстурі волосся. Майлі Сайрус і Біллі Айліш вже покрасувалися такою зачіскою. Її перевага в універсальності, а також для укладки маллета не потрібно витрачати багато часу і стайлінгових засобів.

Фарбування money piece

Фарбування money piece стає дедалі популярнішим. Техніка передбачає акцент на пасма, які красиво обрамляють обличчя. Найголовніше те, що відтінки повинні бути контрастними. Такий стиль зачіски точно додасть вам впевненості у літні дні.