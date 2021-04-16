Боб на густому волоссі: як підстригти, вкладати і носити
Боб-каре – це головний hair-тренд 2021. Стрижка поєднує в собі універсальність і популярність. Існує чимало варіацій бобу: А-силует, французький, боб-бойфренд та інші. Кожен із варіантів може личити до різних типів обличчя та образів. Натомість особливість у структурі волосся. Якщо у вас густа шевелюра, то вам стануть у нагоді декілька корисних порад, які допоможуть створити красиве боб-каре.
Джерело:tochka.net
Боб-каре може виглядати по-різному – залежно від структури і довжини волосся. Власницям густого волосся варто скористатися корисними порадами, щоб зачіска вдало доповнювала образ, а не зіпсувала його.
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Поради для створення, вкладання та носіння бобу на густому волоссі
- Не робіть тупого зрізу. Гладенький та ідеально рівний зріз волосся додають стрижці надмірної аристократичності та старомодності. Натомість спробуйте трендовий зріз для густого волосся. Аби його повторити, перукарі використовують ножиці і бритву, які допомагають отримати стильні скуйовджені і грайливі кінчики.
- Нашаровуйте. Якщо уникати шарів на шевелюрі, то існує ризик отримати "трикутну" зачіску на густому волоссі. Додаткові шари роблять боб пишнішим та більш об’ємним біля коренів.
- Довші пасма залишайте біля обличчя. Не зрізуйте локони, які можуть красиво обрамляти обличчя, навіть з метою створити багатошаровість. Довгі передні пасма або чубчик – чудовий варіант для бобу на густій шевелюрі.
- Мінімізуйте використання стайлінгу. В укладанні бобу варто дотримуватися мінімалістичного стилю. Натомість важливо підкреслити природну текстуру волосся. Але необов’язково використовувати для цього багато стайлінгових засобів. Нанесіть на свіжовимите волосся тектстуруючий крем або спрей з морською сіллю, потім руками сформуйте укладку, дочекайтеся, щоб стайлінгових продукт висох, і зафіксуйте локони.
- Вибирайте боб, залежно від свого типу волосся. Нагадаємо ще раз: кучерявій шевелюрі не підійде стрижка з рівним зрізом, а власницям тонких волосин варто віддати перевагу об’ємним варіантам із безліччю шарів. Таким чином ви зможете уникнути невдалих спроб вкладання неслухняних пасм.
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