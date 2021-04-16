Боб-каре – це головний hair-тренд 2021. Стрижка поєднує в собі універсальність і популярність. Існує чимало варіацій бобу: А-силует, французький, боб-бойфренд та інші. Кожен із варіантів може личити до різних типів обличчя та образів. Натомість особливість у структурі волосся. Якщо у вас густа шевелюра, то вам стануть у нагоді декілька корисних порад, які допоможуть створити красиве боб-каре.