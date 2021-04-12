Однією з найрутинніших проблем дівчат є те, що волосся постійно потребує догляду. Особливо, якщо це стосується ванних процедур. Чимало жінок миють волосся щодня, але ми підкажемо вам, як зробити так, щоб звести цей процес до мінімуму.

Звісно, чистота волосся – це запорука його розкішного та здорового вигляду, але якщо ця процедура вас лише виснажує, то рекомендуємо прочитати кілька наступних порад.

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Не торкайтесь часто волосся

На пальцях ваших рук є особливі мікроелементи, які при торканні до волосся роблять їх тьмяними та жирними. Чим більше ви будете поправляти собі укладання волосся, тим більше воно буде бруднитись об ваші руки. Ваші пальці рук будуть ефективні для волосся лише тоді, якщо ви зранку і ввечері захочете зробити енергійний масаж, аби відвести від коренів зайвий жир і рівномірно розподілити по довжині волосся.



Не торкайтесь часто волосся / Фото Pexels

Використовуйте менше шампуню

Хто ж із жінок не любить відчувати на своєму мокрому волоссі цілу гору із піни? Але не забувайте, що чим частіше ви миєте волосся, тим жирнішим воно стає. Оскільки шампунь позбавляє волосся сальних залоз, і шкірі голови доводиться компенсувати цю втрату, виробляючи ще більше цих залоз.

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Тому якщо ви звикли намилювати волосся шампунем двічі, то зменшіть спочатку об'єм рідини у вашій долоні. Згодом розривайте процес миття голови хоча б через день. Але робіть це поступово, аби шкіра вашого волосся звикла до нової "реальності". Згодом ви зможете ходити зі свіжим та красивим волоссям щонайменше 3-4 дні, а це вже чудова економія вашого ранкового чи вечірнього часу.

Не забувайте про аксесуари

Якщо ви помітили, що ваше волосся лише зовсім трішки є несвіжим, не біжіть одразу в душ намилювати голову. Замаскувати жирні пасма часто можна додатковими аксесуарами, які завжди знайдуться у вашому домі – хусточкою, обручем, цікавими шпильками або пов'язками.



Аксесуари для волосся / Фото з інстаграму __mmaxinewylde

Так ви зможете не лише оновити ваш імідж, а й відкласти ванну процедуру щонайменше до вечора.