Одной из самых рутинных проблем девушек является то, что волосы постоянно нуждаются в уходе. Особенно, если это касается банных процедур. Многие женщины моют волосы каждый день, но мы подскажем вам, как сделать так, чтобы свести этот процесс к минимуму.

Конечно, чистота волос – это залог их роскошного и здорового вида, но если эта процедура вас только истощает, то рекомендуем прочитать несколько следующих советов.

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Не прикасайтесь часто к волосам

На пальцах ваших рук есть особые микроэлементы, которые при касании к волосам делают их тусклыми и жирными. Чем больше вы будете поправлять себе укладку волос, тем более они будут мараться о ваши руки. Ваши пальцы рук будут эффективны для волос только тогда, если вы утром и вечером захотите сделать энергичный массаж, чтобы отвести от корней лишний жир и равномерно распределить по длине волос.



Не прикасайтесь часто к волосам / Фото Pexels

Используйте меньше шампуня

Кто же из женщин не любит ощущать на своих мокрых волосах целую гору из пены? Но не забывайте, что чем чаще вы моете волосы, тем жирнее они становятся. Поскольку шампунь лишает волосы сальных желез, и коже головы приходится компенсировать эту потерю, производя еще больше этих желез.

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Поэтому если вы привыкли намыливать волосы шампунем дважды, то уменьшите сначала объем жидкости в вашей ладони. Со временем разрывайте процесс мытья головы хотя бы через день. Но делайте это постепенно, чтобы кожа ваших волос привыкла к новой "реальности". Со временем вы сможете ходить со свежими и красивыми волосами минимум 3 – 4 дня, а это уже отличная экономия вашего утреннего или вечернего времени.

Не забывайте об аксессуарах

Если вы заметили, что ваши волосы лишь совсем чуточку являются несвежими, не бегите сразу в душ намыливать голову. Замаскировать жирные пряди часто можно дополнительными аксессуарами, которые всегда найдутся в вашем доме – платочком, обручем, интересными заколками или повязками.



Аксессуары для волос / Фото из инстаграма __mmaxinewylde

Так вы сможете не только обновить ваш имидж, но и отложить банные процедуры минимум до вечера.