Звичайний педикюр здатен покращити не лише настрій, але й стан нігтів на пальцях ніг. Спробуйте повторити модний нейл-дизайн вже зараз, а не чекайте для цього теплих днів.

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Головні тренди педикюру 2022

Бузковий, фіолетовий, лавандовий. Pantone назвав Very Peri головним кольором 2022 року. Його особливість поєднанні синього і фіолетово-червоного відтінків. Ви можете спробувати ідентичний колір лаку для нігтів або експериментувати зі стильними варіаціями.

Металік. Срібло, золото, рожеве золото, синій, бронза – будь-який відтінок із металевим блиском буде на піку популярності в цьому сезоні. Проте перед покриттям подбайте, щоб ваші нігті мали красиву глянсову поверхню.

Дизайн із гліттером. 2022 – це рік про блиск та сяйво. Експерти в індустрії краси неофіційно визнають стрази, гліттер та шиммер провідними акцентами практично скрізь – у макіяжі, манікюрі, зачісках та в дизайні нігтів на пальцях ніг. Педикюр зі сяйливими мотивами – ідеальне рішення.



Педикюр для сміливих / Фото з інстаграму @pedicure_nmr​

Педикюр зі зображенням сердець. Такий мікротренд до вподоби багатьом модницям із різних куточків світу. Спочатку трендсеттери спробували малювати серця на нігтях рук, тепер серцевий дизайн фігурує також у педикюрі.



Трендовий вибір / Фото з інстаграму @pedicurchik



Романтичний педикюр / Фото з інстаграму @pedicurchik

Покриття пастельних відтінків. Цього року варто віддавати перевагу максимально натуральним кольорам, наближеним до тону вашої нігтьової пластини. Якщо ви прихильниця мінімалізму, то можна взагалі обійтися без кольорового покриття, зупинившись лише на безбарвному лаку.



Ніжне покриття / Фото з інстаграму @pedicurchik

Малюнки, що нагадують галактику. Космічний манікюр та педикюр періодично з'являються у трендах. Проблема в тому, що про нестандартний дизайн швидко забувають. У 2022 галактичному педикюру знову бути.



Нетипова ідея / Фото з інстаграму @pedicure_nail_dreams

Флористичний педикюр. Тут давайте політ фантазії: всілякі квіти, листя, завитки і все те, що може нагадувати про буйно квітуче літо, буде на піку популярності. Спробуйте цей нейл-арт вже зараз. Адже літо обов'язково здивує новими мікротрендами.



Модний нейл-арт / Фото з інстаграму @pedicurchik