5 модних кольорів манікюру, які варто встигнути спробувати взимку-2022

Кожного сезону тренди на кольори манікюру змінюються. Взимку ці відтінки особливі, тому треба встигнути "вигуляти" їх до кінця лютого-2022.

Узимку стильні кольори манікюру є яскравими та незвичними, адже усі холодні місяці наповнені теплими й затишними святами. Тому гріх не скористатися можливістю спробувати усі варіанти трендових відтінків цієї зими.

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5 зимових кольорів манікюру

Рідке золото

Одним з таких ошатних та святкових кольорів манікюру взимку-2022 є золотистий. Нейл-дизайнери вирішили відкласти мінімалізм та скромність до весни й літа й відірватись по повній. Такий відтінок вдало пасуватиме до аксесуарів.



Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн

Тьмяний червоний

Яскравий червоний колір може багатьом здатись надмірним чи таким, що занадто привертає увагу. На його заміну приходить теж червоний, але більш тьмяного та приглушеного відтінку – винний, темно-вишневий чи бордовий. Так класичний колір набуває нового, благороднішого вигляду.



Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Nails.Inc

Чорний

Не варто вважати, що чорний колір нігтів – похмуро та сумно. Зараз такий відтінок – ознака вишуканості та стилю. Такий манікюр можна не доповнювати іншими кольорами, адже й самостійно він пасуватиме до будь-якого образу та ситуації.



Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Charlotte Nail Artist

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Шимер

Сяючі та блискучі відтінки як ніколи краще слід обирати взимку й додавати ще більше яскравості у сезон гірлянд і барвистих ялинкових прикрас. Шимером можна робити як акценти, так і повністю наносити його на нігті.



Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн

Смарагдовий

Зелений колір був одним з найбільш трендових у 2021 році. Початок зими також без нього не обходиться, але цього разу радимо обирати більш тьмяний відтінок. Він має ошатний і дорогий вигляд.



Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн