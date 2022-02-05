5 модных цветов маникюра, которые стоит успеть попробовать зимой-2022

Каждый сезон тренды на цвета маникюра меняются. Зимой эти оттенки особенные, поэтому нужно успеть "выгулять" их до конца февраля-2022.

Зимой стильные цвета маникюра яркие и необычные, ведь все холодные месяцы наполнены теплыми и уютными праздниками. Поэтому грех не воспользоваться возможностью испробывать все варианты трендовых оттенков этой зимой.

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5 зимних цветов маникюра

Жидкое золото

Одним из таких нарядных и праздничных цветов маникюра зимой-2022 является золотистый. Нейл-дизайнеры решили отложить минимализм и скромность до весны и лета и оторваться по полной. Такой оттенок удачно подходит к аксессуарам.



Маникюр для зимы 2022 / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн

Тусклый красный

Яркий красный цвет может многим показаться чрезмерным или слишком привлекающим внимание. На его замену приходит тоже красный, но более тусклый и приглушенный оттенок – винный, темно-вишневый или бордовый. Так классический цвет приобретает новый, более благородный вид.



Маникюр для зимы 2022 / Фото из инстаграма Nails.Inc

Черный

Не стоит считать, что черный цвет ногтей – угрюмо и грустно. Сейчас такой оттенок – признак изысканности и стиля. Такой маникюр можно не дополнять другими цветами, ведь он и самостоятельно подойдет к любому образу и ситуации.



Маникюр для зимы 2022 / Фото из инстаграма Charlotte Nail Artist

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Шиммер

Сияющие и блестящие оттенки как никогда лучше выбирать зимой и добавлять еще больше яркости в сезон гирлянд и красочных елочных украшений. Шиммером можно делать как акценты, так и полностью наносить его на ногти.



Маникюр для зимы 2022 / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн

Изумрудный

Зеленый цвет был одним из самых трендовых в 2021 году. Начало зимы тоже без него не обходится, но в этот раз советуем выбирать более тусклый оттенок. Он выглядит нарядно и дорого.



Маникюр для зимы 2022 / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн