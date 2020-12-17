Щоб мати бездоганний святковий вигляд для святкування, необхідно доповнити образ розкішною новорічною зачіскою. Зробити зачіску на Новий рік своїми руками можна просто і швидко, якщо скористатися вже готовою ідеєю. Декілька корисних відеоуроків від hair-блогерів ви знайдете у нашому матеріалі.