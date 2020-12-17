5 модных и нехитрых причесок, чтобы быть красивой на Новый год 2021
Чтобы иметь безупречный праздничный вид для празднования, необходимо дополнить образ роскошной новогодней прической. Сделать прическу на Новый год своими руками можно просто и быстро, если воспользоваться уже готовой идеей. Несколько полезных видеоуроков от hair-блогеров вы найдете в нашем материале.
Неважно, какая у вас длина или тип волос, прическа на Новый год должна быть особой. Поэтому 24 канал собрал волшебные, элегантные и модные идеи для стилизации ваших волос.
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