На хвилястому волоссі можна зробити класичне каре, боб-каре, піксі та навіть чубчик. Також для модниць, які не готові до кардинальних змін, чудовим варіантом є довгі локони, коли регулярно потрібно лише кінчики підрізати.

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Модні стрижки для хвилястого волосся

Довгі пасма

Коли кучері формують м'які довгі хвилі, це має чарівний вигляд. Власниці довгого волосся можуть не відмовлятися від його довжини, щоб мати стильний образ. Із довгих локонів можна зробити каскад або віддати перевагу рівному зрізу. Чудовим акцентом такої стрижки стане подовжений чубчик. При цьому не забувайте регулярно живити і зволожувати кучеряву шевелюру.



Довге кучеряве волосся / Фото з інстаграму Зендеї

Класичне каре

Каре завжди вдалий вибір для хвилястого волосся. Стрижка додасть вашому образу жіночності, легкості та романтичності. Перевага каре в його універсальності. Така зачіска підійде всім. Експериментуйте із подовженим каре або вкороченим варіантом, щоб підкреслити звабливість шиї.



Каре на кучерявому волоссі / Фото з інстаграму Люсі Хейл

Боб-каре

Стрижка надасть особливої ефектності тонкому волоссю, візуально додавши бажаного об’єму. Також на хвилястих пасмах сміливо можна пробувати градуйовані та багатошарові варіанти. Зачіска буде до вподоби прихильницям модного недбалого і запального іміджу.



Стильне боб-каре / Фото з інстаграму Ешлі Бенсон

Піксі

Піксі – радикальний, але неймовірно ефектний вибір. Стрижка передбачає подовжені пасма на маківці та більш короткі на скронях і потилиці, які допомагають вдало підкреслити "нерівну" текстуру волосся. Піксі м'яко виділить риси вашого обличчя і зробить його більш виразним та жіночним.



Одрі Тоту зі стрижкою піксі / Фото з інстаграму @audreyjustinetautou​

Ідеальний чубчик

Власницям хвилястого волосся завжди личитиме довгий чубчик. Такий акцент у стрижці легкими кучерявими локонами обрамлятиме обличчя, додаватиме вашому образу ніжності та жіночності. Зверніть увагу на чубчики "А"-силуету, які плавно переходять в основну довжину волосся.



Модний чубчик / Фото з інстаграму @jlawthequeen