У 2021 році боб-каре є однією із найбільш трендових стрижок. Якщо ви не хочете робити класичний боб, то існує ще декілька його стильних видів. Такі ідеї допоможуть вам вибрати ідеальну довжину і спосіб укладки та надихнуть на б’юті-зміни.

Боб-каре – це універсальна стрижка, яка вже довго не виходить з моди. Вона личить будь-якому типу зовнішності та структурі волосся. Навіть якщо у вас хвилясті локони, то боб може мати більш унікальний вигляд на такій шевелюрі.

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Якщо піксі є надто кардинальною стрижкою для вас, то модний боб – менш експериментальна. Оскільки боб-каре є декілька видів, то кожна жінка знайде той, який їй сподобається. Наприклад, тупий боб ідеально підійде тим, у кого тонке волосся, адже ідеально рівний зріз і чіткий край візуально додаватиму об’єму, рваний стиль вподобають красуні, які віддають перевагу невимушеним образам, а ретро-боб – для любительок епатажу.

7 видів стрижки боб

Тупий боб, який легко та швидко вкладати

Модний рваний боб для легкої недбалості

Гламурний ретро-боб зі закрученими кінцями

Асиметричний боб

Боб на кучерявому волоссі, який можна доповнити чубчиком

Щоб кардинально змінити стиль – короткий боб

Подовжений боб для будь-якого овалу обличчя