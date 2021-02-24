5 наймодніших відтінків волосся 2021: сміливі ідеї для фарбування

У 2021 hair-експерти рекомендують забути про натуральні відтінки волосся, адже у моді будуть сміливі та яскраві. Серед них: попелясто-синій, платиновий "блонд", який ще нещодавно був одним з головних антитрендів, та інші, про які варто дізнатися, аби стильно пофарбувати волосся.

Авторитетні колористи назвали 5 наймодніших відтінків для фарбування волосся у 2021 році. Такі ідеї сподобаються жінкам, які хочуть ефектно оновити імідж.

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Модні відтінки для фарбування волосся 2021

Смокі блю

Димчасто-блакитний або попелясто-синій відтінок волосся буде одним із фаворитів колористів у наступному сезоні. Олівер Адамс, який фарбує волосся зірок, розповідає, що у цьому році у тренді різноманітні димчасті відтінки локонів, включаючи сміливий і ефектний синій.

Тренд на веселі та екзотичні відтінки зберігається, але в цьому році будуть популярні їх димчасті версії,

– додає відомий колорист.

Металеве золото

Красуням, які люблять яскраві і насичені кольори волосся, у 2021 пощастило. Колорист з Франції Фредерік Феккай зазначає, що вдосконалений червоний підтон шевелюри буде в моді.

Трохи блонд, трохи рудий, трохи глянсовий – поговоріть зі своїм стилістом про те, який відтінок найкраще підходить до вашого тону шкіри,

– радить Фредерік.

Винний червоний

Hair-тенденцією 2021 будуть різні варіанти redhead: від винного червоного відтінку до глибокого бордового. Зірковий колорист Олівер Адамс каже: "У моді – насичені спекотні червоні, такі як чорна вишня і мерло, з бордовими відтінками. Будь ви натуральна рудоволоса дівчина або брюнетка, яка хоче експериментувати, червоні відтінки обов'язково підкреслять сексуальність".

Платиновий білявий

Якщо ви власниця короткого волосся, то такий hair-експеримент найбільше личитиме вам. Олівер Адамс не рекомендує довговолосим красуням пробувати надто вибілювати шевелюру і фарбувати її світлими відтінками, адже можна погіршити стан волосяної структури. Для фарбування довгого волосся спробуйте техніки бебілайтс чи балаяж.

Цей класичний крутий дівочий колір повернувся в моду і став цікавим способом замаскувати свої сиві пасма волосся, які ви, можливо, не хочете бачити у відображенні дзеркала,

– говорить про платиновий "блонд" Адамс.

Пастельний лавандовий

Такий відтінок волосся не має природного вигляду, але ефектності йому не позичати. За допомогою трендового пастельного лавандового кольору можна додати своєму образу жіночності та ніжності з легким зухвалим шиком у стилі панк.

Блідо-лілове волосся має особливу властивість – воно пом'якшує риси обличчя і привертає увагу. Особливо добре такий відтінок буде виглядати з зухвалим і правильно виконаним піксі,

– переконані колористи Феккай і Адамс.