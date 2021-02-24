5 наймодніших відтінків волосся 2021: сміливі ідеї для фарбування

Джерело:Новое время
У 2021 hair-експерти рекомендують забути про натуральні відтінки волосся, адже у моді будуть сміливі та яскраві. Серед них: попелясто-синій, платиновий "блонд", який ще нещодавно був одним з головних антитрендів, та інші, про які варто дізнатися, аби стильно пофарбувати волосся.
Авторитетні колористи назвали 5 наймодніших відтінків для фарбування волосся у 2021 році. Такі ідеї сподобаються жінкам, які хочуть ефектно оновити імідж.
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Димчасто-блакитний або попелясто-синій відтінок волосся буде одним із фаворитів колористів у наступному сезоні. Олівер Адамс, який фарбує волосся зірок, розповідає, що у цьому році у тренді різноманітні димчасті відтінки локонів, включаючи сміливий і ефектний синій.
Тренд на веселі та екзотичні відтінки зберігається, але в цьому році будуть популярні їх димчасті версії,
– додає відомий колорист.
Красуням, які люблять яскраві і насичені кольори волосся, у 2021 пощастило. Колорист з Франції Фредерік Феккай зазначає, що вдосконалений червоний підтон шевелюри буде в моді.
Трохи блонд, трохи рудий, трохи глянсовий – поговоріть зі своїм стилістом про те, який відтінок найкраще підходить до вашого тону шкіри,
– радить Фредерік.
Hair-тенденцією 2021 будуть різні варіанти redhead: від винного червоного відтінку до глибокого бордового. Зірковий колорист Олівер Адамс каже: "У моді – насичені спекотні червоні, такі як чорна вишня і мерло, з бордовими відтінками. Будь ви натуральна рудоволоса дівчина або брюнетка, яка хоче експериментувати, червоні відтінки обов'язково підкреслять сексуальність".
Якщо ви власниця короткого волосся, то такий hair-експеримент найбільше личитиме вам. Олівер Адамс не рекомендує довговолосим красуням пробувати надто вибілювати шевелюру і фарбувати її світлими відтінками, адже можна погіршити стан волосяної структури. Для фарбування довгого волосся спробуйте техніки бебілайтс чи балаяж.
Цей класичний крутий дівочий колір повернувся в моду і став цікавим способом замаскувати свої сиві пасма волосся, які ви, можливо, не хочете бачити у відображенні дзеркала,
– говорить про платиновий "блонд" Адамс.
Такий відтінок волосся не має природного вигляду, але ефектності йому не позичати. За допомогою трендового пастельного лавандового кольору можна додати своєму образу жіночності та ніжності з легким зухвалим шиком у стилі панк.
Блідо-лілове волосся має особливу властивість – воно пом'якшує риси обличчя і привертає увагу. Особливо добре такий відтінок буде виглядати з зухвалим і правильно виконаним піксі,
– переконані колористи Феккай і Адамс.