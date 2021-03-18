6 звичок, які пришвидшують старіння шкіри

20:48

До появи передчасних зморшок можуть призвести не лише любов до засмаги, алкоголь чи куріння. Існують також інші шкідливі звички, які пришвидшують старіння шкіри. Тому про них варто дізнатися, якщо прагнете зберегти свою красу надовго.