Позбутися від набряків та темних кіл під очима можна в домашніх умовах. Для цього вам знадобляться 3 рецепти масок з корисних і натуральних інгредієнтів, які легко приготувати самостійно.

Коли організм страждає від стресу, нестачі сну, неправильного харчування чи забрудненого повітря, то перші ознаки цих проблем можуть з’являтися у вигляді набряків і потемніння шкіри навколо очей. Зменшити їхню видимість та насити дерму поживними речовинами допоможуть маски, які може зробити кожен в домашніх умовах.

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Маски для шкіри навколо очей

Маска з бананом

Вам потрібно натерти на дрібній терці стиглий банан, аби отримати 1 чайну ложку. Додайте до банана 1 ложку теплого вершкового масла. Ретельно перемішуйте інгредієнти виделкою, допоки не утвориться маса, схожа за консистенцією на кашу. Якщо не вдається розім’яти масло, то залиште його на декілька хвилин розігрітися у кімнатній температурі. Отриману суміш наносіть на шкіру навколо очей та на повіки, використовуючи палець чи спеціальний пензель. Залиште маску на 15 хвилин, а потім залишки змийте теплою водою і застосуйте зволожувальний крем. Банан живитиме шкіру та надаватиме їй свіжого вигляду, ніби після відпочинку.

Із вівсянки

Насамперед подрібніть вівсяні пластівці у блендері, потім залийте їх гарячим молоком чи жирними вершками. Зачекайте, щоб пластівці вівсяної каші набухли, а тоді наносіть їх на шкіру навколо очей і на повіки, легенько постукуючи пальцями по обличчі, аби поживні речовини подіяли ефективніше. Важливо, щоб суміш була теплою, коли ви намащуватимете нею шкіру. Маску слід змивати через 20 хвилин теплою водою, але втирати вівсянку у дерму не потрібно, бо зерна можуть її подряпати повіки. Якщо регулярно повторювати процедуру, то вам вдасться зволожити шкіру, позбутися від темних кіл під очима, а також помітно розгладити зморшки і запобігти передчасній появі інших ознак старіння.

З петрушки

Маска з петрушки є не менш дієвим методом у боротьбі з темними "мішками" під очима, ніж відомі кільця огірків чи патчі. Аби приготувати корисну суміш, вам знадобиться пучечок петрушки і вершкове масло чи сметана. Подрібніть зелень у блендері і перемішайте зі сметаною чи маслом у пропорції 1 до 2: на 1 ложку петрушки – 2 ложки сметани. Маску нанесіть на шкіру навколо очей на 20 хвилин, а потім видаліть залишки за допомогою води кімнатної температури. Петрушці властиво освіжувати та освітлювати шкіру, тому таким чином можна вирішити проблему темних кіл під очима.