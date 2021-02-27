7 натуральних продуктів, які допоможуть вам зробити губи пухкішими
Ефекту пухких губ можна досягти за допомогою натуральних продуктів. Їх без проблем ви придбаєте в аптеці чи спеціалізованому магазині.
Джерело:Bleu Bloom
Ці інгредієнти відомі своїм судинорозширювальним ефектом, тобто збільшують розмір судин, пропускаючи більше кисню та рідини. Це не тільки дозволяє знизити кров’яний тиск, але й зробить ваші губи пухкішими.
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Однак перед застосуванням цих інгредієнтів обов'язково порадьтеся з лікарем. А якщо відчуваєте дискомфорт, або у вас є алергія на один з цих продуктів – не використовуйте його.
Кориця
- Ця спеція відома тим, що стимулює кровотік.
- Ви можете використовувати масло кориці, або зробити скраб, змішуючи корицю з кокосовим маслом і масажуючи губи протягом 5 хвилин.
Олія гвоздики
- Ця пряність має подібні ефекти, як і кориця.
- Гвоздика злегка подразнює шкіру, що змушує кров текти в цьому напрямку, а, отже, і губи стають пухкішими.
Гвоздика / Фото Рexels
Каєнський перець
Ще одна пряність, яку можна використовувати так само як корицю і гвоздику. Однак беріть дуже маленькі дози, оскільки він достатньо пікантний.
Каєнський перець / Фото Рexels
Олія з вітаміном Е
- Використовуючи олію з вітаміном Е, ви можете забезпечити зволоження губ, завдяки чому вони виглядатимуть пухкішими.
- Це також забезпечує триваліший ефект від попередніх спецій: кориці, гвоздики та каєнського перцю.
- Ви можете змішувати цю олію з іншими спеціями, або ж використовувати її відразу після скрабу на губах.
Олія з вітаміном Е / Фото Bleu Bloom
Імбирний порошок
- Змішайте імбирний порошок з кокосовою або оливковою олією.
- Обережно масажуйте губи від 30 секунд до хвилини.
- Залиште приблизно на 5 хвилин, після чого змийте.
Імбирний порошок / Фото Bleu Bloom
М’ятна олія
- Ще один природний інгредієнт, що викликає розширення судин.
- Спробуйте змішати кілька крапель м’ятної олії з будь-яким із раніше згаданих інгредієнтів.
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Бджолиний віск
Бджолиний віск слід розтопити, після чого додати до нього будь-які раніше згадані спеції.
Бджолиний віск / Фото Рexels
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