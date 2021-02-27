7 натуральных продуктов, которые помогут вам сделать губы пухлыми
Эффекта пухлых губ можно достичь с помощью натуральных продуктов. Их без проблем вы приобретете в аптеке или специализированном магазине.
Источник:Bleu Bloom
Эти ингредиенты известны своим сосудорасширяющим эффектом, то есть увеличивают размер сосудов, пропуская больше кислорода и воды. Это не только позволяет снизить кровяное давление, но и сделает ваши губы более пухлыми.
Интересно Действуют ли феромоны и есть ли у ароматов гендер: парфюмер раскрыл секреты
Однако перед применением этих ингредиентов обязательно посоветуйтесь с врачом. А если чувствуете дискомфорт, или у вас есть аллергия на один из этих продуктов – не используйте его.
Корица
- Эта специя известна тем, что стимулирует кровоток.
- Вы можете использовать масло корицы, или сделать скраб, смешивая корицу с кокосовым маслом и массируя губы в течение 5 минут.
Масло гвоздики
- Эта пряность имеет подобные эффекты, как и корицы.
- Гвоздика слегка раздражает кожу и заставляет кровь течь в этом направлении, а, следовательно, и губы становятся более пухлыми.
Гвоздика / Фото Рexels
Кайенский перец
Еще одна пряность, которую можно использовать так же как корицу и гвоздику. Однако берите очень маленькие дозы, поскольку он достаточно пикантный.
Каенский перец / Фото Рexels
Масло с витамином Е
- Используя масло с витамином Е, вы можете обеспечить увлажнение губ, благодаря чему они будут выглядеть более пухлыми.
- Это также обеспечивает длительный эффект от предыдущих специй: корицы, гвоздики и кайенского перца.
- Вы можете смешивать это масло с другими специями, или же использовать его сразу после скраба на губах.
Масло с витамином Е / Фото Bleu Bloom
Имбирный порошок
- Смешайте имбирный порошок с кокосовым или оливковым маслом.
- Осторожно массируйте губы от 30 секунд до минуты.
- Оставьте примерно на 5 минут, после чего смойте.
Имбирный порошок / Фото Bleu Bloom
Мятное масло
- Еще один природный ингредиент, который вызывает расширение сосудов.
- Попробуйте смешать несколько капель мятного масла с любым из ранее упомянутых ингредиентов.
Интересно Макияж в виде картин Дали и Матисса: девушка создает фантастический макияж – фото
Пчелиный воск
Пчелиный воск следует растопить, после чего добавить в него любые ранее упомянутые специи.
Пчелиный воск / Фото Рexels
Поделиться новостью