Эффекта пухлых губ можно достичь с помощью натуральных продуктов. Их без проблем вы приобретете в аптеке или специализированном магазине.

Эти ингредиенты известны своим сосудорасширяющим эффектом, то есть увеличивают размер сосудов, пропуская больше кислорода и воды. Это не только позволяет снизить кровяное давление, но и сделает ваши губы более пухлыми.

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Однако перед применением этих ингредиентов обязательно посоветуйтесь с врачом. А если чувствуете дискомфорт, или у вас есть аллергия на один из этих продуктов – не используйте его.

Корица

Эта специя известна тем, что стимулирует кровоток.

Вы можете использовать масло корицы, или сделать скраб, смешивая корицу с кокосовым маслом и массируя губы в течение 5 минут.



Корица / Фото Рexels

Масло гвоздики

Эта пряность имеет подобные эффекты, как и корицы.

Гвоздика слегка раздражает кожу и заставляет кровь течь в этом направлении, а, следовательно, и губы становятся более пухлыми.



​Гвоздика / Фото Рexels

Кайенский перец

Еще одна пряность, которую можно использовать так же как корицу и гвоздику. Однако берите очень маленькие дозы, поскольку он достаточно пикантный.



​Каенский перец / Фото Рexels

Масло с витамином Е

Используя масло с витамином Е, вы можете обеспечить увлажнение губ, благодаря чему они будут выглядеть более пухлыми.

Это также обеспечивает длительный эффект от предыдущих специй: корицы, гвоздики и кайенского перца.

Вы можете смешивать это масло с другими специями, или же использовать его сразу после скраба на губах.



Масло с витамином Е / Фото Bleu Bloom

Имбирный порошок

Смешайте имбирный порошок с кокосовым или оливковым маслом.

Осторожно массируйте губы от 30 секунд до минуты.

Оставьте примерно на 5 минут, после чего смойте.



Имбирный порошок / Фото Bleu Bloom

Мятное масло

Еще один природный ингредиент, который вызывает расширение сосудов.

Попробуйте смешать несколько капель мятного масла с любым из ранее упомянутых ингредиентов.



Мята / Фото Рexels

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Пчелиный воск

Пчелиный воск следует растопить, после чего добавить в него любые ранее упомянутые специи.



​Пчелиный воск / Фото Рexels