Навіть гоління найбільш інноваційними бритвами з пом'якшувальними смужками, гелевими подушечками, охолоджувальним ефектом і рослинними екстрактами можуть не принести омріяного результату, якщо нехтувати базовими правилами. Через недотримання всіх етапів процедури волосини можуть вростати, шкіра – червоніти і лущитися, а її верхній шар втратить гладкість.

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Як голити ноги правильно: 7 секретів

Видаляйте небажане волосся з тіла зранку. Адже саме вранці шкіра є більш пружною та еластичною, тому існує менший ризик травмувати себе, ніж ввечері.

Адже саме вранці шкіра є більш пружною та еластичною, тому існує менший ризик травмувати себе, ніж ввечері. Розпарюйте шкіру. Перед голінням полежіть в теплій ванні або розпарте ноги гарячою водою з душу. Таким чином вдасться пом'якшити волосини, а шкіру зробити еластичною, що полегшить проведення наступних етапів.

Перед голінням полежіть в теплій ванні або розпарте ноги гарячою водою з душу. Таким чином вдасться пом'якшити волосини, а шкіру зробити еластичною, що полегшить проведення наступних етапів. Використовуйте скраб. На розпареній шкірі легко видаляти ороговілі клітини, звільняючи нижню частину волосин. Якщо не скрабувати тіло, то волосини почнуть колотися вже через 12 годин.