Навіть гоління найбільш інноваційними бритвами з пом'якшувальними смужками, гелевими подушечками, охолоджувальним ефектом і рослинними екстрактами можуть не принести омріяного результату, якщо нехтувати базовими правилами. Через недотримання всіх етапів процедури волосини можуть вростати, шкіра – червоніти і лущитися, а її верхній шар втратить гладкість.
Дізнайтеся: Дуже активне очищення шкіри обличчя: красиво чи небезпечно
Як голити ноги правильно: 7 секретів
- Видаляйте небажане волосся з тіла зранку. Адже саме вранці шкіра є більш пружною та еластичною, тому існує менший ризик травмувати себе, ніж ввечері.
- Розпарюйте шкіру. Перед голінням полежіть в теплій ванні або розпарте ноги гарячою водою з душу. Таким чином вдасться пом'якшити волосини, а шкіру зробити еластичною, що полегшить проведення наступних етапів.
- Використовуйте скраб. На розпареній шкірі легко видаляти ороговілі клітини, звільняючи нижню частину волосин. Якщо не скрабувати тіло, то волосини почнуть колотися вже через 12 годин.
- Нанесіть піну або гель для гоління. Для цього процесу не варто використовувати замість спеціального засобу гель для душу, мило або шампунь. Адже вони не обгортають шкіру, як робить це піна або гель для гоління, що забезпечує ковзання бритви по самій основі волосин і заспокоює дерму у процесі.
- Рухайтеся за напрямом росту, а не проти. Рухаючись у неправильному напрямі, ви травмуватимете шкіру і спричините вростання волосин.
- Важливо не захоплюватися. По одній ділянці тіла не проходьте бритвою більше 1 разу.
- Заспокоюйте шкіру. Після гоління у будь-якому випадку шкіра буде подразненою, тому потрібно на неї нанести охолоджувальний крем або спеціальний засіб "після гоління".