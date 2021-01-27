Епіляція в домашніх умовах у багатьох асоціюється зі врослим волоссям. Якщо дотримуватися кількох корисних правил під час гоління епілятором чи спеціальною бритвою, то можна уникнути негативних наслідків.

Джерело: Cosmopolitan

Якщо ви проводите домашнє гоління за допомогою епілятора, то волоски вростають через те, що після кожної процедури тоншають і втрачають силу, аби "пробитися" крізь шкірний покрив. Коли ви проводити епіляцію, використовуючи спеціальну бритву, то шкіра травмується, якщо навіть немає помітних подряпин. У такому випадку епідерміс стає товщим, і волосинам важко вибратися назовні, тому вони продовжують рости під шкірою. Згодом можуть виникати такі неприємні наслідки: почервоніння, свербіж, запальні процеси, пігментні плями.

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Зовсім позбутися від врослих волосків «домашнім методом» неможливо, але мінімізувати ризик можна. Існує 10 правил для епіляції, щоб отримати у результаті гладеньку і не пошкоджену шкіру.

Як позбутися від врослого волосся

Час від часу змінюйте інструмент для епіляції. Наприклад, спочатку користуйтеся бритвою, потім – епілятором, а згодом навпаки. Таким чином виснажені волосини зміцніють під час гоління бритвою, а за допомогою епілятора шкіра стане більш м’якою.

Перед голінням робіть пілінг. Проводіть процедуру, використовуючи скраб чи інший продукт для ексфоліації, за 10-12 годин перед епіляцією, що шкіра змогла заспокоїтися.

Користуйтеся мочалкою за декілька днів до гоління, щоб ретельно розтирати необхідну ділянку тіла.

Ніколи не видаляйте волоски проти їхнього росту.



Поради для домашньої епіляції / Фото з інстаграму Ірини Шейк