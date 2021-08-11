Свіжий манікюр може найбільш вдало довершити будь-який образ. Наприклад, нещодавно Селена Гомес сміливо поклалася на неоновий манікюр і не помилилася, а Кайлі Дженнер оновила стриманий лук за допомогою довгих фіолетових нігтів.

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Яскраві тренди манікюру на літо

Дуже довгі закруглені нігті від Хуана Альвеара

Нейл майстер зазначає: "На вигляд брутально, але симпатично. Якби MiuMiu були формою нігтів, це був би подовжений овал. Крім того, форма дає змогу створювати малюнки на нігтях. Мені також подобається хромована база й насичена графіка поверх". Хуан радить доповнювати дизайн об'ємними акцентами.

Мішель Хамфрі обожнює зелені нігті

"Зелений – це не просто наймодніший відтінок сезону. Він може бути нейтральним, але водночас мати сучасний вигляд. Вибираючи свій зелений, не забувайте про півтони: шавлія, весняна зелень, оливковий і хакі", – розповів зірковий майстер манікюру.

Гаррієт Вестморленд віддає перевагу класичному нюду, яблучно-червоному або чорному кольору

Гаррієт каже, що його улюблені кольори завжди вдале рішення для покриття нігтів. Але він любить доповнювати манікюр ідеальною лінією кутикули. Тому для цього використовує спеціальну олійку.

"Влітку мені подобаються акценти з 90-х – наприклад, яскравий неоновий френч. Залишайте лінію усмішки дуже тонкою, щоб отримати сучасний французький погляд на колись старомодну класику – він виразно повертається в крутішому вигляді. Текстура має бути гладкою, глянсовою й подібною до скла, ніготь має бути ідеально круглим, якщо дивитися збоку, а я віддаю перевагу коротким нігтям – це робить все дуже вишуканим", – додав нейл-експерт.

Мо Кінь влітку використовує яскраві зухвалі відтінки

Майстриня зазвичай робить френч та вдається до прийому mix and match: біля основи нігтя один колір, а на кінчиках – інший. Також однією з улюблених технік Мо Кінь є гладкий хром, який відбиває сонячні промені.

Наташа Блейк

"На літо я вибирала б що-небудь яскраве, сміливе, барвисте й незвичне. Я захоплююся психоделічним мистецтвом і помітила цю тенденцію серед колег-майстрів манікюру. Мені здається, цього літа це на піку", – зізналася майстриня манікюру.

Сара Нгуєн

Нейл-майстриня каже: "Влітку я до нестями захоплююся неоновими нігтями. Хороший спосіб обіграти неонове сяйво – френч у 3D техніці омбре за допомогою гелю".

Голлі Фальконе любить варіації 3D

Голлі створює на нігтях прозорі бульбашки, додає декору та ефекту скла. Також майстриня коментує, що в цьому сезоні в моді напівпрозорі кольорові краплі на нігтях.

Ребекка Джейд Вілсон переконує у 2 трендах

Вона каже, що насамперед в моді будуть здорові, природні нігті, а саме манікюр у стилі "френч".

А 2 тренд буде на яскраві сміливі кольори. Можна малювати всі нігті одним відтінком.

Соджин О

"Нині я віддаю перевагу яскраво-зеленому, помаранчевому, жовтому, синьому й червоному. Мої улюблені стилі – гелеві образи, створені вручну, і дизайн, натхнений природою", – ділиться майстер.