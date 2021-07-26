Тренды в маникюре стремительно меняются. Однако абстрактный нейл-арт всегда остается в моде, Маникюр в ярких оттенках является традиционным мастхэвом летнего сезона. Вы можете выбирать среди рисунков, узоров, фигур, наклеек – вариантов множество.
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Абстрактный дизайн ногтей не теряет актуальности уже не первый сезон благодаря своему стильному, эффектном и оригинальному виду. Он подойдет каждой девушке и будет красиво смотреться на ногтях любой длины и формы. Нейл-эксперты советуют летом 2021 обратить внимание на оттенки голубого, зеленого и розового, а также попробовать как матовый, так и глянцевый финиш, добавить втирку или глиттер.
Абстрактный нейл-арт на лето
В стиле Мексики
Летняя романтика
Микс смелых цветов
Для поклонниц нежности
Вдохновляют на отдых
Маникюр "счастливые выходные"
Волны и клетка
Сила, стойкость и надежда
Оригинальный френч
Настроение летнего дня
Яркий животный принт
Вечно модные точки
Воспоминания из детства
Цветовой баланс
Розовый заставляет ребят подмигивать