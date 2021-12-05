Адель без макіяжу: співачка вразила б’юті-перевтіленням – відео

Відома співачка Адель, яка нещодавно шокувала шанувальників поверненням на велику сцену, взяла участь у відео популярної б'юті-блогерки, і дозволила створити макіяж на своєму обличчі "з нуля".

Візажистка і б'юті-блогерка Ніккі де Ягер запросила в гості Адель. Майстриня макіяжу нафарбувала зірку косметикою, але перед цим Адель довелося повністю очистити обличчя.

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Адель показала себе без макіяжу, а потім із ним

У новому відео блогерки, яка користується псевдонімом nikkietutorials, знамениті красуні теревенили та смакували вином. Проте вони не лише журтували, розмовляли про б'юті-звички Адель, особисте життя і її новий альбом "30", який спричинив справжній фурор. Також візажистка створювала макіяж на обличчі співачки.

Рубрика Ніккі, в одному із роликів якої Адель стала головною героїнею, має назву "Сила макіяжу". Візажистка прагне таким чином продемонструвати, як мейк-ап здатен перевтілити людину, вплинути на її зовнішність і сприйняття себе. Зокрема, вона відверто спілкується зі зірковими героями на тему краси, яка є місцем для експериментів та веселощів.



Адель із частково нафарбованим обличчям / Фото з інстаграму @nikkietutorials

В інтерв'ю-туторіалі Адель зізналася, що дуже любить створювати макіяж. Особливо вона обожнює використовувати підводку для очей, але ідеально, як професіонали, малювати стрілки не вміє.

Ще Адель подобається доглядати за бровами і надавати їм форми. "Мені подобаються брови. Але якщо я не фарбую свої брови – коли вони отак не пофарбовані – я виглядаю як Волдеморт", – розповіла артистка. Вона також додала: "Вони в мене такі світлі, білі! Насправді я навчилася фарбувати брови сама під час пандемії. Зазвичай роблю це щотижня, бо я блякла. Одного дня я провела велике дослідження, подивилася відео на ютубі і замовила все, що треба, на Amazon. Тепер я сама роблю це раз на тиждень".



Адель без макіяжу / Скріншот з відео Ніккі де Ягер

Щодо манікюру, то Адель віддає перевагу довгим нігтям мигдалеподібної форми. Цікаво, що для такого манікюру, співачці довелося відмовитися від гри на гітарі. Натомість у повсякденному життя зірка не часто фарбується. Зазвичай вона лише наносить бронзовий хайлайтер, аби отримати ефект "ніби щойно з пляжу". Волосся в Адель від природи хвилясте, але для "парадних" образів вона його випрямляє. Накладання ж її складного сценічного макіяжу, який уже роблять професіонали, забирає зазвичай 2 – 3 години.

На відео Адель з'явилася у бежевому лонгсліві та в чорних джинсах, ідеально уклавши волосся. Результатом роботи Ніккі артистка залишилася задоволеною. Вона підсумувала: "Я виглядаю як Джокер, але в хорошому сенсі!".

Дивіться відео, як Адель виглядає без макіяжу та з косметикою: