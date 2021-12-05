Адель без макияжа: певица поразила бьюти-перевоплощением – видео

Известная певица Адель, недавно шокировавшая поклонников возвращением на большую сцену, приняла участие в видео популярной бьюти-блогерши и позволила создать макияж на своем лице "с нуля".

Визажистка и бьюти-блогерша Никки де Ягер пригласила в гости Адель. Мастер макияжа накрасила звезду косметикой, но перед этим Адельу пришлось полностью очистить лицо.

Узнайте Какой бьюти-трюк использует Эмили Ратаковски, чтобы выглядеть моложе

Адель показала себя без макияжа, а затем с ним

В новом видео блогерши, которая пользуется псевдонимом nikkietutorials, знаменитые красавицы болтали и смаковали вином. Однако они не только журили, разговаривали о бьюти-привычках Адель, личной жизни и ее новом альбоме "30", который произвел настоящий фурор. Также визажистка создавала макияж на лице певицы.

Рубрика Никки, в одном из роликов которой Адель стала главной героиней, называется "Сила макияжа". Визажистка стремится таким образом продемонстрировать, как мейк-ап способен перевоплотить человека, повлиять на его внешность и восприятие себя. В частности, она откровенно общается со звездными героями по теме красоты, которая является местом для экспериментов и веселья.



Адель с частично накрашенным лицом / Фото из инстаграма @nikkietutorials

В интервью-туториале Адель призналась, что очень любит делать макияж. Особенно она любит использовать подводку для глаз, но идеально, как профессионалы, рисовать стрелки не умеет.

Еще Адель нравится ухаживать за бровями и придавать им формы. "Мне нравятся брови. Но если я не крашу свои брови – когда они так не выкрашены – я выгляжу как Волдеморт", – рассказала артистка. Она также добавила: "Они у меня такие светлые, белые! На самом деле я научилась красить брови сама во время пандемии. Обычно делаю это еженедельно, потому что я бледная. Однажды я провела большое исследование, посмотрела видео на ютубе и заказала все, что нужно, на Amazon. Теперь я сама делаю это раз в неделю."



Адель без макияжа / Скриншот из видео Никки де Ягер

Что касается маникюра, то Адель предпочитает длинные ногти миндалевидной формы. Интересно, что для такого маникюра певице пришлось отказаться от игры на гитаре. В повседневной жизни звезда не часто красится. Обычно она только наносит бронзовый хайлайтер, чтобы получить эффект "как будто только с пляжа". Волосы у Адель от природы волнистые, но для "парадных" образов она b[ выпрямляет. Наложение же ее сложного сценического макияжа, который уже делают профессионалы, занимает обычно 2 – 3 часа.

На видео Адель появилась в бежевом лонгсливе и черных джинсах, идеально уложив волосы. Результатом работы Никки артистка осталась довольна. Она подытожила: "Я выгляжу как Джокер, но в хорошем смысле!".

Смотрите видео, как Адель выглядит без макияжа и с косметикой: