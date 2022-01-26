Акторка Тесса Томпсон стала обличчям Armani Beauty: розкішні кадри

Американська акторка і продюсерка, 38-річна Тесса Томпсон стала частиною великої сім'ї косметичного бренда Giorgio Armani Beauty, в яку входять Кейт Бланшетт, Грета Ферро, Барбара Палвін, Раян Рейнольдс та інші знаменитості.

Тесса Томпсон тепер нове обличчя Armani Beauty. Зірка вже встигла взяти участь у зйомці для бренда.

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Акторка Тесса Томпсон стала амбасадоркою Armani Beauty

На офіційній інстаграм-сторінці Armani Beauty опублікували ніжні та стильні фото Тесси Томпсон. Також у публікації додали коментар акторки щодо її нової ролі в індустрії краси.

Наше розуміння того, що можна вважати прекрасним, змінюється, оскільки сьогодні відбувається серйозне культурне зрушення в бік інклюзивності. В Armani Beauty мені особливо подобається те, що бренд надихає кожну жінку бути собою і відчувати себе на висоті,

– поділилася своїми думками Тесса Томпсон.



Тесса Томпсон у зйомці для Armani Beauty / Фото з інстаграму акторки

"Моє бачення краси поширюється абсолютно на всіх жінок, оскільки моє головне прагнення – підкреслити індивідуальність і характер кожної з нас. Тесса Томпсон підкорила мене своєю блискучою енергією, якою вона буквально світиться зсередини, і своїм внутрішнім спокоєм, яке відображається у кожному її жесті. Я щасливий, що мені випала можливість співпрацювати з цією дивовижною акторкою, яка стала втіленням ще однієї грані жіночності за версією Armani Beauty", – розповів про нову амбасадорку Джорджо Армані, італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів, очільник дому моди Giorgio Armani.



Розкішна Тесса Томпсон / Фото Armani Beauty

Наразі відомо, що Тесса візьме участь одразу в 2 рекламних компаніях, над якими буде працювати шведський фотограф Мікаель Янссон. Одна з них – реклама тонального крему Luminous Silk, який є першим б’юті-засобом Armani Beauty, де знайшла відображення філософія Джорджо Армані – прагнення підкреслити натуральну красу і зробити колір обличчя бездоганним. А інші – стійкої помади для губ зі сатиновим фінішем Lip Power, яка володіє зволожувальними властивостями без втрати якості й передавання кольору.

Що відомо про Тессу Томпсон