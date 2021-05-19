Серед властивостей цього косметичного продукту є чимало корисних. Тому дізнайтеся про 3 помилкові думки щодо тонального крему, в які не варто вірити.
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3 міфи про тональний крем
- Закупорює пори. Таке може робити лише неякісний тональний крем. Сучасні формули тональних основ створюють на обличчі майже невагому плівку, які дозволяє шкірі "дихати", захищає від шкідливого впливу пилу й інших зовнішніх факторів, які можуть забруднювати обличчя протягом дня. Також перед нанесенням тонального крему варто користуватися спеціальною базою під макіяж. Таким чином можна забезпечити більш рівний тон і покращити захисну функцію б'юті-засобу.
- Сушить шкіру. Завдяки зволожувальним властивостям тонального крему можна навіть запобігти сухості дерми. У склад якісного засобу зазвичай входять рослинні олії, наприклад, авокадо і жожоба. Ці компоненти запобігають обвітрюванню шкіри і відновлюють гідроліпідний бар'єр.
- Провокує появу зморшок. Тональний крем не викликає зморшок. Навпаки, багато брендів створюють косметики із ліфтинг-ефектом. Зокрема, є такі тональні креми, які містять УФ-фільтр і захищають шкіру від ультрафіолету, який провокує передчасне старіння. Проте важливо ретельно читати склад засоби, аби він володів саме такими властивостями.